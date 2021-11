Aggressione a sprangate: c'è un morto

Una maxi rissa dagli esiti drammatici in provincia di Latina, tra un gruppo di cittadini indiani. È accaduto ieri a Borgo Montello, uno dei tanti paesi del litorale dove vivono centinaia di braccianti di religione Sikh con le famiglie. C'è stato un violentissimo scontro tra connazionali, che si sono affrontati a colpi di bastoni di ferro. Il bilancio è stato pesante: un ragazzo è morto e dieci persone sono rimaste ferite. Durante la rissa sono stati anche esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco che fortunatamente non hanno colpito nessuno. La vittima è un giovane di 29 anni deceduto in seguito alle gravi lesioni riportate nell'aggressione. Le altre dieci persone, nessuna delle quali in pericolo di vita, sono state ricoverate nei diversi ospedali della zona e dei comuni vicini. Sul posto sono accorsi il dirigente ed il personale delle volanti della questura, il dirigente e il personale della squadra mobile che ha assunto le indagini. La polizia scientifica ha sequestrato due bastoni tubolari in ferro e tre bossoli esplosi. Le indagini sono ancora in corso, ma sembra che la discussione sia nata nel bel mezzo di una festa organizzata in casa della vittima in occasione della nascita del figlio. Festeggiamenti ai quali hanno partecipato altri membri della comunità indiana. Ad un certo punto, non è chiaro per quale motivo, alcuni invitati hanno cominciato a litigare, la situazione è degenerata e sono saltate fuori le spranghe di ferro. La polizia sta cercando di verificare se alla rissa abbiano preso parte anche persone che non erano alla festa.