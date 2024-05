"Aiuto, mi hanno violentata". Stuprata in gita scolastica nella cabina di una nave

"Aiuto, mi hanno violentata". Stuprata in gita scolastica nella cabina di una nave

Erano partiti da Civitavecchia per una gita scolastica a bordo di una nave da crociera: una vacanza che si è interrotta bruscamente a Genova dove la nave è stata fatta attraccare dopo la denuncia sporta da una passeggera, una studentessa di 19 anni vittima di una violenza sessuale di gruppo che si è consumata durante il viaggio. Sono tre gli uomini arrestati in queste ore dalla polizia di frontiera genovese con l'accusa di stupro nei confronti della ragazza, iscritta all'ultimo anno di un liceo scientifico romano.

Il viaggio era partito in un clima di serenità dal porto laziale diretto nel Mediterraneo. A bordo la giovane e la sua classe, accompagnata dagli insegnanti, per quello che doveva essere un semplice viaggio studio programmato. La nave nel suo tragitto fa scalo a Marsiglia, porto nel quale i tre uomini fermati, tutti di nazionalità francese, salgono a bordo. La violenza si consuma poche ore dopo, ancora da chiarire con esattezza la dinamica.

È la ragazza stessa a denunciarlo, dopo essere stata soccorsa in stato di shock. Da sola è riuscita a fuggire dalla cabina nella quale si è perpetrata la violenza, chiedendo aiuto. La 19enne ha confidato l'accaduto denunciandolo poi al comandante della nave, la massima autorità a bordo, che ha a sua volta avvertito le forze dell'ordine a terra.

La nave ha quindi fatto rotta su Genova dove ha interrotto la navigazione mentre a bordo sono saliti gli uomini della polizia di frontiera, bloccata in porto per permettere agli inquirenti di svolgere le indagini del caso. Gli agenti hanno raccolto la denuncia della vittima e hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la vicenda nella sua interezza.

Dai primi dettagli emersi, la 19enne sarebbe stata attirata all'interno di una cabina dove, come emerge dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della nave, viene vista entrare inizialmente insieme ad uno dei tre uomini. Nei minuti successivi restano immortalati anche gli altri due adulti arrestati, che entrano uno per volta all'interno della stanza. Tra loro risulterebbe coinvolto anche un minorenne la cui posizione risulta ancora al vaglio degli inquirenti. I video sono stati acquisiti dagli agenti di polizia e messi agli atti. Rintracciati e identificati, i tre francesi sono stati fermati ed arrestati.

La giovane è stata soccorsa e trasportata in un ospedale genovese dove i primi esami svolti hanno confermato la presenza di lesioni compatibili con quelle di una violenza sessuale. La 19enne rimane ricoverata a Genova per ulteriori accertamenti mentre la nave è risalpata da Genova riprendendo la navigazione.

I tre arrestati sono accusati di stupro di gruppo.