Buongiorno professore come sta?

Molto bene grazie caro Morgan, ti vedo molto attivo, vedo che fai un sacco di cose.

Ah, è un onore che lei mi segua

Non propriamente, non è che io ‘ti segua’, però mi capita spesso di imbattermi in quello che fai, e devo ammettere che sono tutte cose molto belle.

Di questo La ringrazio.

Qual buon vento?

Mi interessa sapere la sua opinione sul tema Sgarbi alla cultura.

Voglio con te parlare molto chiaro, perché ci sono troppe ipocrisie, sai cosa penso di Vittorio Sgarbi? Che sia un uomo straordinario, molto intelligente con una creatività vulcanica, ma non è un sistematico.

Lo reputa idoneo per fare il ministro della cultura?

La mia opinione è che alcuni ministeri richiedono un'attività attenta cioè una perfetta organizzazione. Se parliamo dei Beni Culturali, sì Sgarbi è perfetto, perchè quello è il campo in cui lui è l'unico veramente competente in Italia, e su questo non c’è il benché minimo dubbio. Ma oggi il ministero della cultura, in questo momento storico di grande trasformazione deve poter affrontare la sfida tra la cultura classica e quella moderna.

Cosa intende per cultura moderna?

Ad esempio tutte le conseguenze culturali del biologico. Cultura oggi non può essere intesa come tutela delle Chiese medievali, ma include tutto quello che culturalmente produce l'intelligenza artificiale, compreso il multiverso. Questo è oggi la cultura.

Quindi il ministero della cultura è ancora più complesso e delicato di quanto lo fosse in passato?

La cultura è una cosa vastissima.

Cosa include esattamente?

Ci sono tutte le opere d'arte, quindi pittura scultura e architettura, però ci sono anche la scienza, la filosofia e tutta la letteratura, la musica, qualunque attività di carattere creativo. Io, come uomo di cultura, ho bisogno di sentirmi tutelato e protetto da tutti punti di vista anche quello economico. Ho bisogno di sentire che il paese dà importanza alla cultura in tutti i suoi aspetti. Chi si occuperebbe della musica? e dell’intelligenza artificiale?

Essendo Sgarbi un uomo molto intelligente ha la consapevolezza dei suoi limiti e un ministero è un istituto composto di molte persone ci sono gli staff e ci sono tante competenze

Infatti volevo arrivare qui: va organizzato con i sottosegretariati e io sarei molto contento se il ministro fosse Vittorio ma gli chiederei una condizione: "Devi proporre uno schema organizzativo. Io vorrei che lui avesse un sottosegretario organizzatore"

Certo capisco anche io ho detto a Vittorio di creare delle competenze che si occupino della cultura del mondo digitale perché anche i software sono cultura

Certo infatti quello che io penso è che Vittorio sarebbe perfetto al ministero solo a patto che lui proponga uno schema un progetto al governo alla presidente del consiglio e anche a noi cittadini, uno schema dove ci siano incluse tutte le grandi esigenze. Deve essere un ministero organizzato in modo da fronteggiare il futuro che si prefigura misterioso e pericoloso. Mentre la parte dei Beni Culturali non c'è il minimo dubbio. A Vittorio direi: disciplinati, se vuoi fare il ministro fai un programma ampio e articolato e hai la mia approvazione.