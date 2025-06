In alcantara o griffato Pantone, Motorola ne fa di tutti i colori

Non solo colore, ovviamente. Ma se c'è una cosa che ha riportato in auge Motorola oltre alla tecnologia è stata la collaborazione con Pantone, che ha permesso l'arrivo sul mercato di smartphone sempre più distintivi. Poi c'è anche il lavoro sui materiali, e così anche la nuova generazione di pieghevoli razr 60 porta sul mercato finiture esclusive e sostenibili, mai viste prima su dispositivi mobili. Come l'Alcantara e il vero e proprio legno. Motorola razr 60 ultra è dunque il primo smartphone al mondo a vantare una scocca nel materiale lussuoso e sostenibile prodotto in Italia, l'Alcantara appunto, famoso per la sua morbidezza e resistenza e di solito usato in auto sportive e accessori fashion. La sua superficie vellutata offre una presa confortevole e raffinata, ed ha la garanzia della carbon neutrality dal 2009. In alternativa, il dispositivo pieghevole è disponibile anche in vero legno certificato FSC, lavorato secondo pratiche sostenibili come il taglio selettivo e il reimpianto e che dà un tocco naturale nel mondo tech. I particolari della scocca dei nuovi modelli si completano con versioni ispirate al raso e alla pelle, ognuna abbinata appunto a colori Pantone selezionati: dal naturale Scarab a vivace Rio Red. E così è anche per il motorola razr 60, la sua versione base, che propone materiali innovativi come un acetato dalla struttura unica e finiture che richiamano il nylon o la pelle. Con colori vivaci come Gibraltar Sea o Parfait Pink (la mente degli uomini di marketing è sempre viva), che sono in pratica un blu e un rosa da nomi artistici.

Ovviamente lo stile non è l'unico punto forte dei razr 60. La versione ultra è dotata del display pOLED più grande e brillante mai visto su un flip (7 pollici interno e 4 esterno), ed è il primo con validazione (sempre Pantone) per la fedeltà cromatica. La resistenza è garantita da una nuova cerniera rinforzata in titanio e certificazione IP48 contro acqua e polvere. A bordo, c'è tanta intelligenza artificiale grazia a moto ai, con funzionalità evolute come "Look & Talk" o la creazione automatica di contenuti. Le prestazioni sono affidate al processore Snapdragon 8 Gen 3 per il modello ultra e al Dimensity 7400X per il razr 60, mentre il comparto fotografico vanta fotocamere fino a 50 megapixel con supporto Dolby Vision e funzioni da content creator.

Insomma smartphone davvero unici e che sono disponibili: il motorola razr 60 ultra costa 1349 euro nella versione 16+512 Gb, mentre il razr 60 è in vendita solo online a 999 euro (versione 8+256 Gb). E, con quale promozione, si conpra che è una bellezza.

MLom