"Allah ti uccida", furia contro la linea Meloni

L'eco dei provvedimenti italiani sulla gestione dei migranti arriva rapidamente sull'altra sponda del Mediterraneo. Fin dall'insediamento di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, infatti, in Africa si è diffuso un certo timore per una possibile stretta che un governo di destra avrebbe potuto attuare. Gli accordi con l'Albania vanno esattamente in questa direzione. È un Paese extra Ue quindi, chi sale su uno dei barconi che attraversano il Mediterraneo non ha più la certezza di entrare in Europa allo sbarco. Questo dettaglio l'hanno colto anche in Africa, come dimostrano le reazioni scomposte che abbiamo intercettato a commento della notizia, che da giorni rimbalza nelle conversazioni dall'altra parte del mare. Tra chi crede (e spera) si tratti solo di una fake-news, c'è il malcontento di chi si vede togliere quello che, grazie alla sinistra italiana, era diventato un diritto acquisito. La rabbia in queste persone, illuse di trovare il Paese di Bengondi, è grande. E nel mirino, come spesso sta accadendo negli ultimi mesi, è finito il presidente del Consiglio insieme al suo governo. «Che Dio ti uccida nel sonno, brutta donna», scrive tale Jordi, una donna, rivolta proprio al premier. Ma non è certo l'unica ad augurare la morte a Giorgia Meloni: «Possa Allah abbattere questa donna». La morte del presidente del Consiglio italiano, visto come il peggior nemico perché a differenza di chi l'ha preceduta di recente sulla poltrona di Palazzo Chigi sta lavorando nell'interesse e nella tutela del suo Paese, fa il paio con le invocazioni ad Allah affinché il governo italiano cada: «Te ne andrai, io ho fiducia negli italiani. Ti faranno andare via come abbiamo già fatto con Salvini». E fa impressione che queste parole arrivino dal cittadino di un altro Paese, secondo il quale sono stati gli africani a interferire nella politica governativa italiana del passato. «Inchallah, il suo governo cadrà presto. Nessuno può interferire col destino dei soldati di Dio», si legge ancora, tra un insulto sull'estetica di Giorgia Meloni e un riferimento alla sua vita privata. Ma non mancano nemmeno quelli che sembrano messaggi motivazionali: «Non ci fermerete mai».

Tuttavia, è la locuzione «soldati di Dio», in un momento storico come questo in cui l'Europa teme l'arrivo di terroristi pronti alla guerra santa, a creare qualche sussulto. È uno dei motivi per i quali tutti i Paesi europei stanno studiando contromisure contro l'immigrazione irregolare. Quel che colpisce di queste esternazioni è la convinzione di poter vantare qualche pretesa sul nostro Paese, figlia della propaganda che per anni ha permeato le comunicazioni e fatto sì che chiunque pensasse di poter entrare e vivere liberamente in Italia.