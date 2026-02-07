Allora Pd e 5s tolgano il Daspo agli hooligans

C'è già una legge "liberticida" che limita gli spostamenti e i diritti delle persone in Italia, è quella che impedisce agli ultras più violenti di andare allo stadio a fare casino. Anche per anni, fino a otto. E non soltanto per chi ha già delle denunce, ma anche sulla base di una semplice valutazione di "pericolosità sociale", a prescindere dalla fedina penale. Qualcuno ha mai lamentato che si tratta di una norma degna di regimi autocratici tipo Cina o Russia, come ha detto ieri Giuseppe Conte a proposito del fermo preventivo per i black bloc e gli incappucciati dei centri sociali? No, mai. A parte gli hooligans stessi e i pregiudicati delle curve, nessuno si è mai sognato di mettere in discussione l'utilità di tenere lontani i soggetti più pericolosi dai campi di calcio.

Chi va allo stadio, magari con i figli, è più tranquillo sapendo che gli scalmanati sono tenuti a distanza. Certo, è una limitazione della loro libertà. Ed è un sistema preventivo, una misura restrittiva a fronte di reati non ancora commessi. Ma se si vuole garantire la sicurezza, qualcosa va sacrificato. Ed è meglio sacrificare la libertà di un possibile teppista piuttosto che l'incolumità degli altri. Lo stesso ragionamento che guida il fermo preventivo introdotto dal decreto Sicurezza. Sinistra e Cinque Stelle, novelli paladini delle libertà individuali, lo descrivono come una "stretta antidemocratica", una legge "basata sul semplice sospetto". Allora se è così, liberiamo anche i poveri hooligans tenuti lontani dalla loro squadra del cuore solo sulla base di un sospetto. Con loro i giudici sono inflessibili. Basta "provocare" la tifoseria avversaria per essere considerati pericolosi, e scatta il Daspo.