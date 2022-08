Altro flop per Letta: nemmeno gli elettori dem lo vogliono premier

La campagna elettorale del Partito Democratico fa acqua da tutte le parti. La continua denigrazione dell’avversario – il centrodestra – si sposa con ricette spesso evanescenti, se non stroncate dagli elettori. Basti pensare alla dote ai diciottenni, oppure all’aumento delle tasse per perseguire bonus strampalati. La leadership di Enrico Letta è in bilico – al Nazareno si aggira il fantasma di Bonaccini – e un ulteriore segnale arriva direttamente dai sondaggi.

L’ultima rilevazione di Swg, realizzata per “La corsa al voto” di La7, non lascia spazio a dubbi: gli elettori dell’ammucchiata di sinistra non vogliono un governo guidato dal segretario dem. I sostenitori di Pd, +Europa, del tandem Fratoianni-Bonelli e persino di Gigino Di Maio non hanno esitazioni: per il 54% il primo ministro dovrebbe essere Mario Draghi.

Un clamoroso flop per Letta, nonostante la sicumera sfoggiata in queste settimane di campagna elettorale. Il sondaggio del noto istituto è perentorio: solo il 18% dell’elettorato progressista lo vorrebbe nuovamente a Palazzo Chigi. In fondo alla classifica di gradimento troviamo Emma Bonino al 10% e Stefano Bonaccini al 9%. Il restante 9% vorrebbe un’altra personalità politica. Un fiasco per il politico pisano, che recentemente ha ribadito la sua disponibilità a guidare il Paese in caso di vittoria della sua coalizione. Uno scenario che resta comunque altamente improbabile secondo le ultime intenzioni di voto.

I dati di Swg certificano il fallimento della leadership lettiana, che già pochi giorni fa ha dovuto fare i conti con un’altra debacle. L’indagine di Termometro politico ha “consacrato” il segretario dem come il peggior presidente del Consiglio degli ultimi 20 anni. Appena lo 0,5% rimpiange i suoi 300 giorni alla guida del governo di sinistra. Ricordiamo che la rilevazione di TP ha premiato invece Silvio Berlusconi, ritenuto il migliore primo ministro dal 27,6%, percentuale superiore anche a quella raccolta da Draghi (21,3%).

Nota del sondaggio:

Sondaggio realizzato da SWG;

Totale contatti: 800;

Interviste effettuate nel periodo 24-26 agosto con metodo Cati-Cami-Cawi;

Il sondaggio è disponibile qui.