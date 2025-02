Un altro incidente aereo: eliambulanza si schianta sulle case di Philadelphia

Ascolta ora 00:00 00:00

Un nuovo incidente aereo negli Stati Uniti, pochi giorni dopo il grave episodio di Washington, dove un aereo commerciale si è scontrato con un elicottero militare provocando 64 morti. Questa volta è accaduto a Philadelphia, dove alle 18,06 ore locali un'eliambulanza registrata in Messico che trasportava una bambina malata e che aveva 6 persone a bordo si è schiantato a nordest della città su una zona abitata.

Nessuno degli occupanti del velivolo è sopravvissuto allo schianto. Oltre alla bambina malata, che aveva ricevuto cure a Philadelphia e stava ritornando in Messico, a bordo si trovavano la madre, un pilota, un copilota, un paramedico e un medico, tutti messicani come pure la compagnia di eliambulanze proprietaria del velivolo, la Jet Rescue Air Ambulance. Come precisa la Federal Aviation Administration (Faa), il jet Medevac bimotore era da poco partito dall'aeroporto di Northeast Philadelphia ed era diretto verso l'aeroporto nazionale di Springfield-Branson nel Missouri dove avrebbe dovuto fare rifornimento per poi proseguire verso la sua destinazione finale di Tijuana, in Messico. Subito dopo il decollo per ragioni ancora da accertare ha perso rapidamente quota e si è schiantato provocando una violenta esplosione.

Un video di Wpvi, rete tv affiliata alla Cnn, ha mostrato fiamme e una grande nuvola di fumo sulla scena dell'incidente e diversi camion dei pompieri accorrere sul posto. L'incendio è stato presto domato mentre alcune strade sono state chiuse e l'aeroporto di Northeast Philadelphia è stato chiuso per alcune ore in seguito all'incidente. «Non è chiaro quante case siano state colpite», ha detto la sindaca di Philadelphia Cherelle Parker alla Cnn. Un rifugio per gli sfollati è stato allestito dalla Croce Rossa. La stessa Parker ha parlato di «molti feriti a terra: nei parcheggi, nelle case, nei negozi, nelle strade della zona», anche se il numero non è ancora noto con precisione. Un primo bilancio parla di almeno sei persone ricoverate in ospedale, tre delle quali presto dimesse. Quello di Philadelphia è stato il secondo incidente mortale in 15 mesi per Jet Rescue. Nel 2023 cinque membri dell'equipaggio rimasero uccisi quando il loro aereo superò una pista nello stato messicano centrale di Morelos e si schiantò su una collina.

Intanto sono stati recuperati i corpi di tutti e tre i militari che si trovavano a bordo dell'elicotter Black Hawk che si è scontrato con l'aereo commerciale a Washington tre giorni f.

È stata anche recuperata la scatola nera del Black Hawk, che potrebbe consentire agli investigatori, che la stanno esaminando accuratamente assieme alle due scatole nere dell'aereo, di risalire alle ragioni dell'incidente.