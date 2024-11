Ammazza la mamma per prenderle i soldi. "Le ho strappato il cuore"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Sono stato io, ho strappato il cuore della mamma». Questa l'agghiacciante confessione di Salvatore Dettori, 46 anni, dopo il ritrovamento del cadavere di Silvana La Rocca, 73 anni, insegnante in pensione, trovata in una pozza di sangue nel giardino nella villetta in cui viveva da sola a Leporano, in provincia di Taranto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà, oltre che dal vincolo familiare.

I Carabinieri che hanno ricostruito la vicenda ascoltando l'altro figlio della donna, un nipote e una vicina di casa, hanno appurato quanto i rapporti tra i due fossero conflittuali, con liti costanti e ripetute soprattutto a causa dalla precaria condizione economica dell'uomo. A far scattare l'allarme è stato il nipote della pensionata che, contattato dal cugino residente all'estero, aveva detto di essere preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la madre. È stato proprio lui a trovarla senza vita nei pressi dell'auto parcheggiata nel giardino della villetta in cui viveva da sola. Dopo un'iniziale reticenza, il 46enne ha confessato il delitto, raccontando di aver ucciso la madre usando due coltelli che aveva portato con sé. Poi, dopo essersi disfatto sia delle armi che dei vestiti usati, avrebbe «sparso candeggina nell'abitazione e staccato il tubo del gas metano» con l'intenzione di far saltare in aria la casa.

Dall'interrogatorio sono emersi poi particolari inquietanti. L'uomo ha infatti raccontato di aver inferto «diverse coltellate alla gola, all'addome e allo sterno per prelevarle il cuore», un racconto che gli inquirenti hanno definito estremamente attendibile alla luce dei rilievi effettuati.

Da subito i sospetti si sono erano concentrati sul figlio della vittima, un ex militare della Marina. Ad alimentare i suoi rancori culminati in una vera e propria furia omicida, i suoi problemi economici e la volontà di vere più aiuto da parte dell'anziana madre.