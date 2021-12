Ammazza la moglie e si costituisce: fermato. Sono 100 i femminicidi

«L'ho gettata dal ponte, basta, non ce la facevo più». Angelo Bernardone, 74 anni, ex metalmeccanico dell'area industriale della Val di Sangro, ha ucciso la moglie Maria Rita Conese, 72 anni, buttandola in un fiumiciattolo, un rigagnolo forse gonfiato dalle piogge di queste ore, dall'altezza di 10 metri sulla provinciale che da Casalbordino porta ad Atessa, paese originario della donna. La donna era gravemente malata di Alzheimer. L'ha uccisa e poi è andato direttamente in caserma a confessare.

Costernato il sindaco Filippo Marinucci: «Forse un gesto disperato, di impeto: in paese Bernardone era conosciuto come una brava persona. Siamo davvero colpiti, nulla avrebbe fatto presagire questa tragedia». L'uomo in caserma è stato poi arrestato con l'accusa di omicidio volontario: secondo una prima ricostruzione avrebbe fatto tutto da solo, al culmine di una ulteriore discussione aggravata dalle condizioni alterate della donna che aveva chiesto al marito di andare al cimitero di Atessa per trovare i genitori lì sepolti.

La donna è stata trovata già morta nell'acqua e a nulla sono valsi i soccorsi dei carabinieri di Casalbordino. Inutile anche l'intervento di un elicottero. Sul caso e sul luogo della tragedia immediato l'intervento della procura di Vasto con il pm Michele Pecoraro che nelle prossime ore formalizzerà il fascicolo con i capi di imputazione, anche dopo la autopsia della donna che è già stata disposta dal magistrato. Sembra comunque scontato in queste ore il suo trasferimento in carcere.

È l'ennesimo caso di femminicidio, il secondo delle feste natalizie dopo quello di Amelia (Terni), dove un ottantenne medico in pensione la notte della vigilia di Natale ha ucciso la moglie, ex maestra, anche lei gravemente malata. Secondo i dati del Viminale si tratta del 100esimo caso di omicidio di donna in ambito familiare del 2021.