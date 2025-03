Ammazzato a coltellate durante il Carnevale. Adesso è caccia al killer

Ascolta ora 00:00 00:00

Una serata di festa, in occasione del Carnevale, una festa molto sentita in questa zona della Sardegna, si è trasformata in tragedia per un ragazzo di 22 anni ucciso durante una rissa tra ragazzi. Marco Mameli, operaio, originario di Ilbono, è stato accoltellato a Bari Sardo, località costiera di poco mila di 4mila abitanti nella parte centro orientale dell'isola, nell'ultimo sabato del periodo di Carnevale.

Al culmine di una lite scoppiata sabato sera per motivi ancora in corso di accertamento, il giovane è stato colpito in pieno petto da una lama. Inutile l'intervento del 118, il fendente è stato troppo profondo per lasciargli scampo. Marco era con un gruppo di amici. Nel pomeriggio a Bari Sardo c'era stata la tradizionale sfilata di carri allegorici e migliaia di persone era giunte da ogni parte della Sardegna, come ogni anno. In paese c'era molto movimento. La festa è continuata per le vie del centro. È qui che, a tarda sera, la comitiva del 22enne è entrata in conflitto con un altro gruppo di amici. Durante la discussione qualcuno ha tirato fuori un coltello. Marco è stato raggiunto da un unico colpo al petto ed ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Anche un suo amico, un altro operaio edile di 26 anni, è stato colpito ed è rimasto ferito. Ma dopo essere stato medicato in pronto soccorso è stato dimesso. L'aggressore si è dileguato. Già da ieri notte è scattata la caccia all'uomo per individuarlo. La polizia si sta occupando del caso e le indagini sono coordinate dal pm Giovanni Morra. Per ricostruire la dinamica della rissa gli agenti hanno identificato e ascoltato i presenti.

Si sta cercando di accertare se i due gruppi di giovani si conoscevano e se, magari, c'erano vecchi rancori tra loro. Il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima, che sarà eseguita oggi. Dopo l'omicidio il Carnevale è stato annullato: nessuno ha più voglia di festeggiare.