Anche Conte vuole subito Berlusconi in campo. Confalonieri e i familiari tornano a fargli visita

Gli auguri dei leader politici e le tante testimonianze di affetto accompagnano Silvio Berlusconi verso una lenta ma costante ripresa. Anche la seconda notte fuori dal reparto di terapia intensiva del San Raffaele, dove era arrivato il 5 aprile scorso a causa delle complicazioni respiratorie dovute a un'infezione polmonare «sviluppatasi in un quadro di leucemia mielomonicitica cronica», è trascorsa tranquilla.

Intanto ad auspicare un rapido ritorno all'impegno politico del leader azzurro non sono soltanto i parlamentari di Forza Italia o i colleghi di maggioranza. «Auguro al presidente Berlusconi di poter tornare presto tra i banchi della maggioranza, di poter riprendere l'attività politica - afferma, per esempio, Giuseppe Conte davanti alle telecamere di Skytg24 -, anche perché la sua presenza è di grande stimolo per il M5s per continuare le battaglie storiche che abbiamo sempre fatto». All'ex premier sono arrivati anche gli auguri di Massimo Doris. «Sono molto felice che sia in miglioramento. Mi tengo informato sempre delle sue condizioni. Non lo so se andrò a trovarlo - spiega ai cronisti a margine dell'assemblea dei soci di Banca Mediolanum -: è sempre molto complesso. Ma mi tengo informato».

Alla Meloni, di passaggio nel capoluogo lombardo per l'inaugurazione del Salone del Mobile, è stato chiesto se avesse in programma una visita al San Raffaele. «Sento Silvio Berlusconi - spiega ai cronisti la premier - ma sono d'accordo con lui che non sia questo il giorno adatto».

E proprio dalla platea che assisteva all'inaugurazione della nuova edizione del Salone del Mobile di Rho è partito un lungo applauso all'indirizzo dell'ex premier. A «chiamarlo» il presidente della Fondazione Fieramilano, Enrico Pazzali. «Mi permetto - dice nel suo intervento - di ricordare una persona che ho conosciuto proprio durante il salone del mobile, un signore venne a trovarci e divenne un amico e sostenitore di Fiera Milano, quel signore era Silvio Berlusconi a cui auguro una buona guarigione e a cui vorrei dedicare un applauso».

Nel corso della giornata Berlusconi ha poi ricevuto alcune visite di amici stretti e familiari. Dal padre di Marta Fascina, Orazio, a Fedele Confalonieri. Presenze costanti, queste due, al San Raffaele. Per Confalonieri si è trattato di una visita lampo, durata circa un quarto d'ora, probabilmente a causa degli impegni lavorativi, visto che ieri era in programma l'assemblea dei soci di Mfe. Sono tornati a fargli visita anche il fratello Paolo e il figlio Pier Silvio. Nel corso della giornata sono apparse al San Raffaele anche le figlie Eleonora, Barbara e, per ultima, la primogenita Marina.

Della convention milanese del prossimo 5 maggio è tornata a parlare la capogruppo al Senato di Forza Italia, Licia Ronzulli. «Sarà un evento importante per Forza Italia, come è stata la convention di Napoli e prima ancora quella di Roma - dice- . Questa si fa a Milano, al nord, e sarà una manifestazione che raccoglierà tutto il partito. Stiamo facendo il programma e lo disegneremo in base alle competenze dei nostri ministri. Ovviamente noi tutti speriamo che il presidente Berlusconi possa esserci, ma se non potrà perché la salute viene prima di tutto, da lì gli manderemo tutto il nostro affetto».