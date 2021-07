Via anche l'ultimo paziente dall'ospedale simbolo

Luci e ombre. Bergamo «Covid free», ma anche contagi che preoccupano. L'Italia è divisa fra il timore di una nuova ondata e la speranza che - grazie ai vaccini - il calo dei ricoveri stavolta sia definitivo, e non illusorio come lo scorso anno.

Ieri in Italia il ministero della Salute ha attestato altri 2.153 contagi da Coronavirus (il giorno precedente erano stati 1.534). In aumento il tasso di positività: nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 210.599 tamponi, e i positivi sono saliti all'1%. Inoltre, sono stati registrati altri 23 morti (erano 20 il giorno prima). Calano però i pazienti in ospedale: i ricoverati con sintomi sono 1.108 (-20) e si registrano sei ricoveri in meno in terapia intensiva, dove gli ingressi ieri sono stati 7 e i posti occupati sono 151.

Intanto nell'ospedale più importante della città simbolo del Covid, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la terapia intensiva non ha più pazienti Covid. Lo ha annunciato il presidio sanitario, uno dei principali «fortini» contro l'avanzata del virus nei momenti più duri della pandemia. Due giorni fa l'ultimo paziente è stato trasferito in degenza ordinaria «dove nei prossimi giorni potrà festeggiare un altro felice traguardo, quello del suo ottantesimo compleanno». Nell'ospedale, dove sono stati ricoverati in tutto 4.064 i pazienti Covid, con 856 pazienti con almeno un giorno di ricovero in area critica, e punte di 94 nello stesso giorno. «In questa lunga e difficile battaglia contro il Covid un'altra bella notizia - ha commentato Letizia Moratti, assessore al Welfare di Regione Lombardia - Non abbassiamo la guardia e andiamo avanti con la nostra campagna anti Covid». Ieri la Lombardia ha toccato 10,5 milioni di dosi somministrate. E proprio a Bergamo, la via in cui il 18 marzo 2020 le camionette dell'esercito portavano via le bare, via Borgo Palazzo, domenica notte sfilavano le auto coi tricolori in festa per la vittoria della Nazionale agli Europei.