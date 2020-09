Anche Saviano attacca il Pd: "Andate a cag***, voi e le vostre bugie"

Parole dure nei confronti del Partito democratico te le aspetteresti dal centrodestra e da una piccolissima parte del Movimento 5 Stelle rimasta coerente con i principi storici, ma se a usare parole fortissime è Roberto Saviano evidentemente i dem l'hanno fatta grossa. Non è più una novità che all'interno del Pd continui a tirare aria molto pesante: c'è chi non è ancora riuscito a digerire il matrimonio con i grillini e ora, come se non bastasse, ha dovuto subire pure il "Sì" di Nicola Zingaretti al referendum fissato per domenica 20 e lunedì 21 settembre. Il segretario del partito di via Sant'Andrea delle Fratte si è schierato pubblicamente a favore del taglio dei parlamentari.

E quindi, al #referendum confermativo del 20 settembre, il #PD voterà SÌ per la "sopravvivenza del Governo". Lo ha deciso - circostanza rara... probabilmente oggi pioverà - il Segretario #Zingaretti.

(Continua...) pic.twitter.com/rIQ64OVZ2i — Roberto Saviano (@robertosaviano) September 8, 2020

Ed è proprio questa decisione giunta dal Nazareno ad aver provocato la forte reazione dello scrittore: a suo giudizio sembre che dal referendum in questione dipendano le sorti dell'intero Paese e del mondo, ma in realtà tutto ciò non fa altro che confermare il principio secondo cui " la politica si occupa dell’inessenziale, poiché ha necessità di eludere la complessità ". " Quanta decisione, segretario! Quanta asciutta determinazione! Non come il politichese dedicato a chi le faceva notare che il suo partito non ha battuto ciglio quando si è trattato di rinnovare gli accordi con gli aguzzini libici contro le determinazioni della Assemblea Nazionale ", ha tuonato.

"Vale di più il governo?"

E ne ha pure per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: " Un tempo imbelle stiamo vivendo, ben simboleggiato dalla mediocre vacuità del capo di questo governo, altro soggetto attento solo alla propria sopravvivenza politica e insipido come il pane toscano, che però è nutriente e sublima i sapori forti ". Infine ha concluso riassumendo tutta la situazione con estrema franchezza: " Che dire a questi supervivientes profesionales il cui unico obiettivo è esserci sempre, comunque e a ogni costo? 'Ma andate a cagare, voi e le vostre bugie' ". Citazione di Max Gazzè e della Favola di Adamo ed Eva.