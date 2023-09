Ancora indagato l'amico del figlio di Grillo

Ancora guai giudiziari per Francesco Corsiglia, 23 anni (in foto), uno degli amici di Ciro Grillo, il figlio del comico fondatore del M5S, già a processo a Torre Pausania per uno stupro di gruppo avvenuto nell'estate 2019 a Cala Volpe, in Sardegna. Il ragazzo è indagato dalla Procura di Genova di nuovo per violenza sessuale dopo aver sollevato il top a una ragazza di 19 anni mentre ballava in una discoteca. La vicenda risale allo scorso luglio all'interno della discoteca Estoril Club sulla spiaggia di corso Italia. Secondo quanto denunciato dalla ragazza, Corsiglia, conosciuto poco prima, le avrebbe sollevato il top in mezzo alla folla dopo aver pronunciato una battuta su un piercing al seno. Il gesto è considerato come una violenza sessuale di minor gravità, per questo il giovane rischia tra i 2 e i 4 anni. Il pm ha parlato di «fatto di lieve entità». C'erano diversi testimoni amici di Corsiglia e della ragazza. La diciannovenne ha risposto alla violenza prendendo a schiaffi il giovane, lui avrebbe reagito e diverse persone si sarebbero trovate in mezzo al litigio nel tentativo di sedarlo. A quel punto la ragazza ferma una pattuglia di carabinieri che riescono a risalire all'identità dell'aggressore e a ricostruire i fatti.

Corsiglia è a processo per un presunto stupro avvenuto a luglio 2019 in Sardegna, insieme a Grillo jr, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. La vittima era una studentessa italo-norvegese di 21 anni che si trovava in un residence abitato dalla famiglia Grillo. Corsiglia, che vive all'estero e si trovava a Genova per le vacanze, è indagato per violenza sessuale. Il pubblico ministero Federico Panichi ha chiuso le indagini e inviato l'avviso. Adesso il ragazzo ha 20 giorni di tempo per decidere se farsi interrogare.