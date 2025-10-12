Ancora raid di Mosca. Blitz delle forze ucraine a 1.400 km dal confine

Tra le parole dei protagonisti alla ricerca di una pace sempre più difficile, il conflitto sul campo non si ferma. iI russi continuano gli attacchi su obiettivi energetici e anche su edifici civili mentre l'Ucraina cerca di colpire obiettivi strategici oltreconfine per togliere risorse a Mosca. Gli attacchi russi in Ucraina nella notte hanno ucciso almeno quattro persone e ne hanno ferite almeno 18, tra cui un bambino. Le difese aeree ucraine hanno dichiarato di avere intercettato 54 dei 78 droni lanciati dalle forze di Mosca, con 21 attacchi registrati in sei diverse località. Secondo fonti russe, ci sarebbero anche britannici tra le vittime di un attacco su una raffineria di Chuhuiv, nella regione di Kharkiv anche se non ci sono conferme ufficiali. Di contro, gli ucraini hanno colpito ancora in profondità in territorio russo, attaccando e incendiando una raffineria di petrolio della Bashneft-Unpz a Ufa, capoluogo della repubblica della Baschiria, a 1.400 km di distanza dal confine ucraino. Il raid, che sarebbe stato compiuto grazie a un drone, fa parte della nuova strategia delle forze di Kiev di colpire la Russia sulla vitale produzione di idrocarburi. "Questo è il terzo attacco in profondità nell'ultimo mese e dimostra che non ci sono luoghi sicuri nelle retrovie della Federazione Russa", spiega una forte di intelligence.

Intanto nella maggior parte delle regioni ucraine colpire dai raid russi, è tornata l'energia elettrica per oltre 800mila residenti di Kiev. Dopo i blackout in serie, la più grande compagnia energetica ucraina ha dichiarato che "i lavori principali per ripristinare l'alimentazione elettrica" erano stati completati, ma che alcune interruzioni localizzate stavano ancora interessando la capitale ucraina. La premier Yulia Svyrydenko ha parlato di "uno dei più grandi attacchi concentrati" contro le infrastrutture energetiche ucraine.

Il settore energetico è stato resta una delle chiavi del conflitto, con Mosca che, secondo quanto denunciato daKiev, punta a lasciare i civili ucraini senza corrente in vista dell'inverno per minare la resistenza ucraina.