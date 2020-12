Marcucci verso Italia Viva?

Il Pd torna a dividersi. La lettera, firmata ieri da 25 dei 35 senatori, per criticare la decisione di vietare gli spostamenti tra comuni nei giorni di festa ha segnato una crepa tra Andrea Marcucci, capogruppo dei democratici a Palazzo Madama, e i vertici del Nazareno tanto che Affaritaliani ipotizza un suo passaggio a Italia Viva.

Anche alla Camera, ricorda l'Adnkronos, una trentina di deputati (su 90 totali) hanno sottoscritto un documento simile, ma Graziano Delrio non ha dato seguito alla protesta. Marcucci, invece, si è rivolto direttamente al premier Giuseppe Conte e ha chiesto che fossero cambiate "le norme sbagliate inserite nel decreto sulla mobilità comunale del 25,26 e 1 gennaio. Lo chiedono le Regioni e 25 miei colleghi senatori del Pd". E ha aggiunto: "Non è una questione di poco conto, riguarda milioni di famiglie che abitano in zone limitrofe, divise soltanto dai confini del proprio Comune. Bisogna, a mio avviso, rendere possibile, nel rispetto delle norme, i ricongiungimenti familiari ed affettivi anche solo per poche ore. Servirebbe anche non discriminare tra attività economiche di città ed attività economiche di Paese". Marcucci, intervistato oggi da La Stampa, ha attaccato Conte anche sul fronte delle riforme costituzionali e della legge elettorale: "Il premier prenda l'iniziativa. Non si può vivacchiare così" , ha detto.