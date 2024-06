Anelli (Fnom): "Per la Sanità è un passo importante"

«Con le nuove regole il ministero della Salute ritrova la sua leadership e rafforza il suo potere di coordinamento nella Sanità previsto dalla Costituzione».

Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, lei promuove le norme appena approvate dal governo per abbattere l'annosa questione delle liste di attesa?

«Darei al ministro un voto che supera ampiamente la sufficienza e, considerato il contesto e le difficoltà per le risorse, è un segnale di buona volontà».

Molti hanno accusato il governo di fare propaganda pre-elettorale.

«Lo sblocco del tetto di spesa per le assunzioni nella Sanità era un obiettivo che ci eravamo posti da tempo. Il rischio era lo smantellamento del sistema pubblico. Il decreto conferma un'inversione di tendenza».

I cittadini non aspetteranno più mesi per sottoporsi ad una Tac?

«Per velocizzare i tempi anche nei weekend serve personale. E ora si possono assumere più operatori: il tetto di spesa per le assunzioni passa dal 10 al 15% con la prospettiva di eliminare proprio il tetto l'anno prossimo».

I sanitari vanno motivati per fare straordinari nel weekend o in un orario serale.

«Infatti accanto all'aumento del personale, crescono le tariffe orarie del 20% per le prestazioni aggiuntive e la tassazione verrà ridotta al 15% rispetto al 46% attuale. É un grande stimolo, non aria fritta».

Ma ci sarà disponibilità di medici sul mercato?

«Il sistema pubblico diventa più attrattivo, e gli specializzandi saranno inseriti nel sistema delle liste di attesa».

Si parla tanto di liste di attesa ma non ci sono numeri né una mappa di inefficienza sul territorio.

«Finalmente si

costituisce un sistema di monitoraggio e una cabina di regia al ministero. Oggi non si sa quante sono in Italia le prescrizioni per le Tac e quante ne sono state erogate. E senza dati aggregati non si fa programmazione».