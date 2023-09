Antisemitismo, le accuse al vice premier della Baviera

Sale nei sondaggi il partito del vice premier bavarese Hubert Aiwanger, travolto da uno scandalo dopo che nei giorni scorsi sono emersi volantini dal contenuto antisemita che avrebbe scritto quando era al liceo. Secondo un sondaggio condotto da Sat.1 Bayern e Antenne Bayern, gli «Elettori liberi» sono al 16% dei consensi, il 4% in più rispetto all'ultima rilevazione condotta prima che il primo ministro della Baviera, Markus Soeder, confermasse Aiwanger nell'incarico.

Aiwanger è stato aspramente attaccato per un volantino antisemita che portò nello zaino di scuola negli anni '80, quando era adolescente. Autore del materiale sarebbe stato suo fratello. Nonostante forti critiche, Markus Söder, ministro-presidente della Baviera e leader della Csu, ha deciso nei giorni scorsi di non chiedere un passo indietro al suo vice. In Baviera si voterà il prossimo 8 ottobre. Il presidente del Consiglio Centrale degli Ebrei in Germania, Josef Schuster, ha commentato già lunedì scorso di non riuscire a percepire «rimorso e umiltà» in Aiwanger, che si è invece difeso facendo la parte della vittima, cosa che «non va assolutamente bene». Il leader dei Liberi Elettori ha infatti parlato di «caccia alle streghe» nei suoi confronti.

Nel frattempo, dal memoriale del campo di concentramento di Dachau è arrivato il rifiuto di organizzare adesso una visita di Aiwanger. Il memoriale vuole «astenersi da visite politiche di alto profilo in vista delle elezioni statali bavaresi», ha dichiarato una portavoce. La posizione è una risposta all'idea di far visitare ad Aiwanger l'ex campo di concentramento, espressa da Felix Klein, Commissario del governo federale contro l'antisemitismo.