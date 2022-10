Applausi e commozione per Mario Draghi prima di lasciare Palazzo Chigi

Con la consegna simbolica della campanella a Giorgia Meloni si è definitivamente concluso in modo ufficiale il governo Draghi. Sorrisi e cordialità tra i due, che si sono intrattenuti a lungo nello studio presidenziale prima della cerimonia pubblica di fine mandato, al termina della quale l'ormai ex premier ha lasciato Palazzo Chigi.

Ultimo picchetto d'onore per Mario Draghi, che ha passato in rassegna i militari con il suo ben noto portamento compito. Che però è durato poco perché, al termine della rassegna, quando gli strumenti dei militari hanno smesso di suonare, è partito l'applauso dalle finestre degli uffici di Palazzo Chigi che ha commosso visibilmente il premier. A quel punto, Mario Draghi non ha potuto fare a meno di concedersi, e concedere, un sorriso prima di varcare per l'ultima volta i portoni del cortile d'onore di Palazzo Chigi.

Gli applausi sono un rituale simbolico nel giorno del "cambio della guardia" negli uffici di Palazzo Chigi per il presidente uscente. Tuttavia, ci sono molte sfumature che danno una percezione di quanto sia stato stretto e cordiale il rapporto tra i dipendenti e il presidente uscente. E quando i collaboratori e i funzionari di Palazzo Chigi si sono affacciati alle finestre che danno sul cortile d'onore di Palazzo Chigi per salutare Mario Draghi, da entrambe le parti si è notata una certa emozione e commozione. L'applauso è stato lungo e i sorriso rivolti al presidente sono stati tanti