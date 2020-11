Arriva "110Efficiency", l'app che gestisce pratiche, lavori e crediti per avere il Superbonus

Se volete accedere al Superbonus per l'edilizia ma non sapete come fare, è in arrivo uno strumento favile da utilizzare. Si chiama «110Efficiency» ed è un progetto nato da una campagna aperta di CrowdFundMe e che in pochi giorni ha quasi raggiunto il suo primo traguardo economico di 100mila euro. L'app, perché di questo si tratta, sarà ora disponibile a dicembre e compatibile con ogni tipo di smartphone. Tutto grazie a una startup innovativa specializzata nella gestione dei progetti di efficientamento energetico che il Decreto Rilancio 2020 prevede per ora fino 31 dicembre 2021. Con l'obbiettivo di far effettuare interventi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, dispositivi antisismici e, in generale, impianti di efficientamento energetico.

«110Efficiency» è in pratica una piazza virtuale per la raccolta e la gestione di richieste che provengono da condomini, quartieri residenziali e ditte edili per interventi come cappotti termici, sostituzione degli impianti di climatizzazione, installazione di pannelli fotovoltaici, accumulo di energia elettrica, sistemi di monitoraggio, colonnine per la ricarica delle auto, infissi. Una volta ricevute le richieste di lavori, il sistema assegna ogni progetto ad artigiani e/o imprese, fungendo da global contractor: condivide il programma di fattibilità e i flussi lavorativi e finanziari e, successivamente, gestisce il credito d'imposta derivante dal Superbonus 110%, per poi cederlo a terzi (banche, assicurazioni e utilities), al fine di garantirne i flussi finanziari per le attività erogate.

In pratica, si occupa di tutte le procedure, sollevando i clienti da ogni onere necessario per avviare i lavori, portarli a compimento e accedere alle detrazioni o cederle sotto forma di credito d'imposta. Con l'ulteriore vantaggio che l'app e il portale a essa collegato, consentono di seguire, passo dopo passo, lo stato di avanzamento degli interventi strutturali.

Lo scopo di questa nuova tecnologia - concepita nell'agosto 2020 e ultima creazione di Infinityhub, azienda italiana specializzata in progetti di green energy, finanziati attraverso l'equity crowdfunding, è quello di condividere i benefici, economici e ambientali - del Superbonus con tutti i soggetti coinvolti. «110Efficiency», che ha sede all'interno del Parco Vega di Venezia, prevede la realizzazione dai 70 ai 90 progetti nei prossimi tre anni, sull'intero territorio nazionale, con una durata media di intervento dagli 8 ai 12 mesi. E, al momento, ha sottoscritto contratti con una decina di condomini, di Veneto e Lombardia, con cui ha avviato progetti di fattibilità. La società ha già costruito un folto network di relazioni e accordi con artigiani, imprese ed enti, che faranno da volano all'iniziativa, sia dal punto di vista commerciale che organizzativo. Contando tra i propri partner società del calibro di Enel X, Habitec, Federcondominio, Liberex.net, Circuitolinx, Venetex.net, Ca'Foscari Alumni e Civi Bank.