Arriva il sì al "Cura Italia" tra le polemiche delle opposizioni

Arriva il sì al dl "Cura Italia" tra le polemiche dell’opposizione. Il Senato ha approvato il testo dando la fiducia chiesta dal governo con 142 sì, 99 no e 4 astenuti. Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia avevano preannunciato il loro voto contrario. Il provvedimento contiene misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica derivante dall’epidemia di coronavirus.

Ora il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il prossimo 16 maggio, passa all’esame della Camera per la seconda lettura. Nel corso dell’esame in commissione Bilancio del Senato sono state approvate diverse modifiche, sostanzialmente non onerose visto che già il provvedimento originario impiegava totalmente i 25 miliardi disponibili per il 2020 grazie allo scostamento di 20 miliardi dal target del deficit autorizzato dalle Camere.

Come annunciato, le opposizioni hanno votato no al "Cura Italia". Il tutto dopo un forte ritardo sulla bollinatura del testo da parte della Ragioneria di Stato che ha fatto slittare di tre ore la votazione, inizialmente prevista alle 12.30 e cominciata invece alle 15.30. In aula a palazzo Madama ha così potuto prendere il via la votazione della fiducia sul provvedimento, avvenuta per appello nominale con 50 senatori a turno in aula ogni 10 minuti.

Per la prima volta, dunque, il governo ha posto la fiducia su un provvedimento contro la pandemia e non c’è stato un voto bipartisan, dopo il fallimento delle cabine di regia e degli incontri fra i leader del centrodestra e il premier, Giuseppe Conte. Il leader della Lega, Matteo Salvini ha preso la parola attaccando il governo: "Non voteremo questo decreto perché è una presa in giro. Non c’è una lira per i sindaci né per i medici. La cassa integrazione arriverà solo a fine aprile" . Ha citato il titolo di Die Welt sulla mafia che aspetta gli aiuti europei, chiedendo a Berlino scuse formali. E a proposito della trattativa in Europa ha concluso: "Se accetteranno il Mes, porteremo la sfiducia al governo in quest’aula" .

Durissimo anche Roberto Calderoli: "È stata chiesta la fiducia e sono state fatte le dichiarazioni di voto. Ora si vota sul testo depositato e basta. Il Parlamento chiede di votare perché ne ha le balle piene" . Poi in una nota post voto ha tuonato: "Ecco quanto è serio il governo. Ecco con quanta serietà affronta i provvedimenti che il Paese sta aspettando. Il maxiemendamento presentato dall’esecutivo era privo della relazione tecnica di accompagnamento nel momento in cui è stato depositato e quando il governo ha chiesto la fiducia" .