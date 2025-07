La Astronomer rilancia con la Paltrow

Se sei la Astronomer, sei un'enorme azienda tecnologica specializzata in infrastrutture e vali un miliardo di dollari, che fai di fronte allo scandalo nato da una kiss cam a un concerto? Rilanci. È il marketing, bellezza. Devi essere originale per forza, ironico o antipatico saranno gli altri a stabilirlo. Ma ne devi uscire, rigirando la storia diffamante a tuo favore.

Per questo la società, dopo aver silurato il suo ceo Andy Byron e la numero uno delle risorse umane Kristin Cabote, beccati in un abbraccio affettuoso durante in concerto dei Coldplay a Boston, ha ingaggiato Gwyneth Paltrow come nuova testimonial.

Una mossa geniale non solo perché l'attrice è l'ex moglie di Chris Martin, il leader della band che con una battuta ha rivelato al mondo i volti della coppia illegittima, ma anche perché Paltrow è la regina dell'uncoupling, un termine creato proprio per il loro divorzio amorevole e con tanto di cerimonia di separazione nel 2014. "Ciao, sono Gwyneth Paltrow. Sono stata assunta a tempo determinato per parlare a nome degli oltre 300 dipendenti di Astronomer" esordisce nel video di Astronomer la vincitrice dell'Oscar, che ha pubblicato venerdì: "Grazie per il vostro interesse per Astronomer".

A cavalcare notizie di attualità per farsi pubblicità sono moltissimi marchi. Da Ryanair al più nazionale Taffo. E se l'attualità ce l'hai in casa l'atto sembra quasi dovuto. L'azienda spera così di rimediare al danno di immagine e all'abbraccio tra i due colleghi che, dopo giorni, continua a infuocare i social. Dopo la tempesta di meme di ogni tipo, non si smette di parlare della coppia clandestina.

E i più maligni ipotizzano pure che sia stata la moglie di lui ad architettare il giochetto della kiss cam al concerto per smascherare il marito. Sarà. Ma non appena placherà la tempesta social, sarà il momento delle cause legali e quelle risulteranno meno divertenti da commentare.