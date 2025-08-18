Attacchi più intensi nell'area di Donetsk: morti e feriti ucraini

Nei giorni in cui la diplomazia sembra aver subito una brusca accelerazione facendo pendere la bilancia in direzione delle (poche) ragioni di Mosca, la guerra guerreggiata non si ferma. Scontri particolarmente intensi nel Donetsk, uno dei due oblast che la Russa vorrebbe annettersi. L'Ucraina lamenta cinque vittime: due persone uccise da attacchi russi a Raiske, altre due a Svyatohirevka e una a Kostyantynivka. A questi si aggiungono quattro feriti in totale a Raiske, Belozerske, Mykolaivka e Sloviansk. Il numero totale delle persone uccise nella regione ammonta ufficialmente a 3.417, secondo lo stato maggiore ucraino.

Per dare l'idea dell'intensità degli scontri, nella sola giornata di sabato Kiev ha contato quasi 150 scontri sul fronte, in particolare nelle direzioni Nord-Slobozhansk e Kursk. Kiev registra 13 attacchi aerei russi intorno a Kursk, 7 a Slobozhans, 17 a Kupjansk, 32 in direzione di Lyman, 51 verso Pokrovsky.

Lo stato maggiore di Kiev prova a reagire, provando ad avanzare nell'oblast di Sumy, che è stato quasi interamente riconquistato dagli ucraini. Secondo quanto riferito, l'esercito ucraino è avanzato di circa due chilometri. Secondo fonti della Difesa russa citate dalla Tass, le truppe ucraine si sarebbero invece ritirate con perdite a seguito di un fallito contrattacco nei pressi dell'insediamento di Sadki. "In quella zona, i combattenti di un gruppo d'assalto dell'80esima Brigata d'Assalto russa hanno respinto un contrattacco dell'esercito ucraino. Un veicolo da combattimento della fanteria Marder è stato distrutto". Fonti della Difesa russa avevano riferito in precedenza che l'esercito ucraino aveva schierato "un gruppo di mercenari polacchi" nell'area vicino a Sadki. Alcuni di loro avrebbero "rescisso i contratti con il 132° battaglione di ricognizione dell'esercito ucraino e abbandonato le posizioni".

Nella regione russa di Voronezh i sistemi di difesa aerea russi avrebbero intercettato e distrutto, secondo l'agenzia russa Tass che cita il ministero della Difesa di Mosca,

sei droni ucraini. E a Belgorod, città russa vicinissima al confine ucraino, ieri i centri commerciali e i mercati hanno sospeso le attività a causa della minaccia di attacchi con droni da parte delle Forze Armate ucraine.