Attacco dell'Isis a Palmira. Uccisi tre americani. Ira Usa: "Risponderemo"

Due soldati americani e un interprete sono stati uccisi nella zona di Palmira, in Siria, in un'imboscata tesa da un uomo armato appartenente allo Stato Islamico. "Il selvaggio che li ha colpiti è morto", ha spiegato il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth), annunciando la sua uccisione e il ferimento di altri tre soldati americani, membri del contingente siriano-statunitense che era in quel momento impegnato in una missione antiterrorismo. Il governo siriano sostiene di aver avvisato Washington del rischio di una "infiltrazione" dell'Isis nell'area, ma il comando americano avrebbe ignorato l'avvertimento. La missione era la prima congiunta tra siriani e americani contro il gruppo terroristico, dopo l'adesione del governo di Damasco (guidato da Abu Mohammed al-Jolani, al secolo Ahmed al-Sharaa) alla coalizione siglata a Washington a novembre. Il capo del Pentagono Hegseth, ha dichiarato: "Sappiamo che se prendete di mira gli americani, in qualsiasi parte del mondo trascorrerete il resto della vostra breve e ansiosa vita sapendo che gli Stati Uniti vi daranno la caccia, vi troveranno e vi uccideranno senza pietà".

Sempre ieri, ma nella Striscia di Gaza, le Forze di Difesa israeliane (Idf) hanno ucciso invece Raad Saad, comandante supremo di Hamas, su ordine del premier israeliano Netanyahu e dal ministro della Difesa Katz "in risposta all'esplosione di un ordigno". Saad era considerato "uno degli artefici del massacro del 7 ottobre" e, nei giorni precedenti, sarebbe stato coinvolto nella riorganizzazione militare di Hamas e nella pianificazione di nuovi attacchi contro Israele.