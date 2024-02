Attico lasciato e fede sparita. I "Ferragnez" pronti all'addio

Ferragn da una parte, Ez dall'altra. Si avvia alla conclusione la storia d'amore più social d'Italia, quella tra Chiara Ferragni, 36 anni, una delle influencer più famose al mondo, e Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, 34 anni, rapper più noto che bravo (lo dicono i critici musicali, mica noi). Il loro era il matrimonio più vicino a una società per azioni che ci sia stato dato di vedere, molto sentimento ma ancora di più ragione. Quella sociale, sintetizzata in un brand autonomo, l'orrido Ferragnez, sorte che era capitata soltanto ai Brangelina (Angelina Jolie e Brad Pitt), e anche a loro non è poi andata così bene. Nemmeno l'altra coppia reale de noantri, quella formata da Francesco Totty e Ilary Blasi, aveva avuto l'onore di un marchio comune. E ora, a occhio, è troppo tardi.

La notizia l'ha lanciata ieri mattina Dagospia, la più grande agenzia divorzista d'Italia. Su queste cose è Cassazione. Il sito di Roberto D'Agostino dava conto del fatto che Fedez domenica si fosse allontanato dal tetto coniugale da archistar di City Life e non avesse più fatto ritorno. La notizia ha avuto una conferma «autoriale» dal Corriere della Sera e poi i rispettivi staff hanno obliterato la crisi. Naturalmente la separazione è troppo fresca per essere considerata definitiva, ma i segnali che arrivano dai protagonisti, soprattutto dai rispettivi profili social, fanno pensare che non si tratti di un colpo di tatuaggio, ma della consacrazione di un allontanamento che va avanti da almeno un anno. Ne sapremo di più il 3 marzo, quando lei sarà ospite di Fabio Fazio su La Nove.

È stato il Sanremo 2023 a segnare il punto di non ritorno di Ferragn/Ez. Lei, l'influencer, era stata scelta da Amadeus come coconduttrice per la prima e l'ultima puntata del festival della canzone. Ma il suo invito a corte, e la sua performance professionale ma forse un po' troppo politicamente corretta, era stata oscurata dal rapper trentaquattrenne in platea, baciato platealmente in diretta tv, in una gap probabilmente preparata, da Rosa Chemical. A quella controprestazione era seguito un furioso litigio, al termine del quale Fedez si era allontanato dall'Ariston lasciando sola la Ferragni in una serata così importante. Questo evento era stato al centro di un episodio speciale della serie The Ferragnez in cui emergevano concetti molto differenti della famiglia e dell'amore.

Poi le cose non sono migliorate, al contrario. Ferragni lamenta il fatto che il marito non le sia stato vicino nelle vicissitudini giornalistiche e giudiziarie del caso-Balocco e della beneficenza fake, che hanno incrinato la sua popolarità social. L'influencer, che aveva sempre difeso Fedez nelle numerose polemiche che lo avevano investito e gli era stata molto vicino durante i suoi gravi problemi fisici (fu operato nel marzo 2022 per un tumore al pancreas), si sarebbe sentita abbandonata dal marito e dai suoi distinguo. Poi è arrivata l'ospitata di Marco Travaglio nel podcast Muschio Selvaggio, condotto dallo stesso Fedez, nel quale il giornalista del Fatto ha definito Selvaggia Lucarelli colei «che ha fatto diventare la Ferragni come Wanna Marchi». Un insulto che Fedez non solo non avrebbe tagliato, ma al quale avrebbe reagito troppo blandamente. Ora i maestri del senno di poi dicono che era chiaro da giorni: lei senza fede al dito, lui che sparava stories ambientate in una casa che non sembrava quella di City Life, lei che su Tik Tok parlava di «tutte le sfighe di questo periodo». Una fine annunciata, ma dopo la notizia sono buoni tutti.

Fedez e Ferragni si erano conosciuti nel 2015, lei fidanzata con Riccardo Pozzoli e più a Los Angeles che a Milano, lui che le dedica un verso di una canzone («Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton e un collare con più glitter di una giacca di Elton John»), lei che sin incuriosisce. Poi una cena galeotta, la proposta di matrimonio durante un concerto all'Arena di Verona (con tanto di rituale inginocchiamento di lui), la prima gravidanza, le nozze kolossal a Noto nel 2018, i due figli (Leone, quasi sei anni, e Vittoria, quasi tre), le battaglie sociali, le carriere che si intrecciano. E ora la fine. Anzi, la Finez.