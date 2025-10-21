Attraversano i binari: travolti. Un giovane morto, due feriti

Dovevano prendere un treno alla stazione di Trecate ma invece di imboccare il sottopassaggio, avrebbero attraversato i binari proprio mentre stava arrivando un altro treno che li ha travolti. Uno di loro è morto, gli altri due sono rimasti feriti. La tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, vittime tre giovani tra i 20 e i 22 di origine straniera. Tutto succede intorno alle 18.15: da una prima sommaria ricostruzione dei fatti, i tre giovani dovevano prendere un treno fermo a Trecate e diretto a Pioltello. I tre sarebbero passati alle spalle del convoglio attraversando i binari proprio mentre stava transitando il Torino-Milano che invece a Trecate non ferma. Uno dei tre giovani, forse di origine egiziana, che viveva a Trecate e lavorava a Milano, è stato investito in pieno ed è morto sul colpo. Un altro, di origini marocchine, è rimasto gravemente ferito e ha riportato diverse fratture. Il terzo invece sarebbe stato colpito alla testa da un oggetto mentre era seduto su una panchina accanto al binario e non sarebbe grave. Sulla tragedia sta indagando la Polfer che è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi del caso anche se al momento non ci sarebbero testimoni oculari. Il convoglio, il "regionale veloce" 2035 proveniente da Torino e atteso a Milano Centrale alle 18,49, è rimasto fermo sulla linea in attesa dei soccorsi e delle autorità competenti con la circolazione ferroviaria sulla tratta Torino-Milano che è stata interrotta con diversi treni cancellati e inevitabili disagi in un orario solitamente in cui i treni sono molto affollati.

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, appreso della notizia, si è detto "profondamente addolorato per la tragedia" e dice che

"tre persone che, dalle prime informazioni, si trovavano sui binari senza autorizzazione". Il vicepremier ha subito "chiesto una relazione dettagliata sull'accaduto", esprimendo "massima vicinanza alle famiglie coinvolte".