Gli auguri di Berlusconi per gli 80 anni di Bossi: "Visionario, ha cambiato la storia"

In occasione degli 80 anni di Umberto Bossi, sono stati tanti i politici che hanno fatto gli auguri al fondatore della Lega e, tra loro, c'è anche Silvio Berlusconi. " Umberto Bossi è un amico caro, un leader politico visionario che ha cambiato, con le sue intuizioni autonomiste e federaliste e con il suo contributo alla fondazione del centro-destra, la storia politica dell'Italia. Gli sono molto grato - come lo sono tanti italiani - per la generosità con la quale si è sempre speso e per l'amore che ha sempre manifestato per la sua terra. Caro Umberto, tanti affettuosi auguri di buon compleanno! ", ha dichiarato Silvio Berlusconi sui social.

Matteo Salvini ha scelto di girare un videomessaggio per Umberto Bossi mentre, seduto a bordo dell'auto, si reca a uno dei tanti appuntamenti elettorali della giornata. " Gli auguri te li faccio dalla macchina. Come ci hai insegnato tu, non c'è sabato, non c'è domenica ". Durante queste occasioni, seguendo l'esempio di Umberto Bossi, Matteo Salvini racconta che incontra " una marea di gente per vincere a casa tua, a casa nostra ". Un modo di fare politica " con passione, con tenacia, con testa e cuore, che mi hai, e ci hai insegnato ". Quindi, l'attuale leader della Lega esprime la sua riconoscenza verso il fondatore: " Grazie, non saprei cosa aggiungere se non riconoscenza, gratitudine, affetto, stima, addirittura venerazione perché se sono qua, se siamo qua, se milioni di persone credono in un futuro migliore, è perché tu, con pochi altri eroi e valorosi, hai cominciato tanti e tanti anni fa ".

Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha rivolto i suoi auguri al senatur tramite Facebook: " Poco fa ho sentito al telefono Umberto Bossi, fondatore della Lega e guida di mille battaglie, per fargli i miei auguri più affettuosi per gli 80 anni. Buon compleanno Umberto! ". Umberto Bossi si è collegato telefonicamente per ringraziare i presenti ad un evento organizzato a Cisano bergamasco al quale erano presenti anche Roberto Castelli e Roberto Calderoli, due big del partito della vecchia guardia. " Grazie! Grazie! ", ha detto il fondatore della Lega al telefono per ringraziare tutti i presenti che gli hanno fatto calorosamente gli auguri.