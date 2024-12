Auto contro una cisterna sulla Palermo-Agrigento: due ragazzi perdono la vita

Ascolta ora 00:00 00:00

Due morti e un ferito grave. È questo il tragico bilancio del terribile incidente di ieri mattina all'alba sulla strada statale Palermo-Agrigento, all'altezza dello svincolo di Bolognetta. A scontrarsi, verso le 6, sono stati un'auto e un mezzo pesante. A perdere la vita a bordo della Seat Leon sono stati il conducente Ruben Saccio di 25 anni (a sinistra nella foto) e Samuele Cusimano di 21 anni (nella foto, a destra), entrambi originari di Villafrati.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'auto a bordo della quale viaggiavano verso Agrigento cinque persone, avrebbe invaso la corsia opposta, andandosi a scontrare col tir che avrebbe dovuto raggiungere Palermo. Ad avere la peggio sono stati i due giovani, mentre un terzo passeggero, di 27 anni, è stato trasportato al Civico in condizioni disperate. Altri due giovani sono stati condotti al Buccheri La Ferla, uno in codice rosso e l'altro in codice arancione. È rimasto illeso, invece, il guidatore della cisterna. Sul posto, oltre al 118, sono intervenute le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità. La strada è stata infatti chiusa in entrambe le direzioni per consentire ai carabinieri della compagnia di Misilmeri di effettuare i rilievi che saranno utili alla ricostruzione della dinamica e all'indagine. Per tutta la mattina di ieri sono state consentite le deviazioni per i veicoli in direzione Catania al bivio Bolognetta. Intorno alle ore 13 la strada è stata riaperta.

«Tutta la nostra comunità si stringe attorno alle famiglie Saccio e Cusimano» si legge sulla pagina Facebook del Comune di Villafrati che rivolge un pensiero anche al terzo ragazzo ricoverato in gravi condizioni: «Non mollare».

Il 25enne Ruben Salvatore Saccio era un grande appassionato di moto e da tanti anni gareggiava alle racing cup per moto da corsa, una passione nata da bambino. Era laureato in Ingegneria meccanica e dal 2022 insegnava Tecnologia meccanica all'Istituto superiore Fermi di Mantova.

Mentre Samuele Cusimano, 21 anni, come tanti altri giovanissimi condivideva sui social la passione per le serate in discoteca, pubblicando i video insieme agli amici. Per un periodo aveva giocato a calcio con la Asd Marineo Calcio. Ed è proprio sui social che ieri sono stati pubblicati tantissimi messaggi di cordoglio per entrambi.