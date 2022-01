La Azzolina vuol ancora dare lezioni: "Scuola? Perso un anno"

Lucia Azzolina torna alla carica, e da ex ministro dell'Istruzione del governo Conte II parla ovviamente di scuola, criticando l'operato dell'attuale esecutivo. I vaccini? Non è vero che grazie ad essi i problemi si sono conlcusi, anzi. Per quanto riguarda il contrasto alla diffusione del Sars-Cov-2 e la didattica in presenza, secondo la rappresentante grillina, che ai tempi fu aspramente criticata per il suo ricorrere frequentemente alla Dad, non è stato fatto abbastanza.

Intervistata da Il Fatto Quotidiano, il ministro dei banchi a rotelle protesta per i pochi spazi messi a disposizione e per la carenza di personale. A causa di queste premesse, a suo dire, saremmo infatti arrivati al punto che in tanti chiedono ora di non riaprire subito le scuole. "In queste ore si sente dire che 'il tracciamento funziona', 'la scuola è in sicurezza' e insomma va tutto bene" , attacca la Azzolina. "No. Non va tutto bene, nella scuola e in altri settori. Negare o rimuovere le difficoltà è il primo degli errori" , aggiunge.

Sempre in queste ultime ore si sente anche parlare di 'rivolta' dei presidi e di raccolta firme, e secondo l'ex ministro dell'Istruzione i dirigenti scolastici devono essere ascoltati. "Va riavviato il dialogo con loro, immediatamente" , dichiara Lucia Azzolina. " Non chiedono la luna, ma interventi credibili: mascherine Ffp2 e poi il personale, non solo non è aumentato, ma è stato tagliato. Ora con i nuovi contagi mancheranno migliaia di docenti e di supplenti", aggiunge l'ex titolare del dicastero dell'Istruzione, che tuttavia durante il governo Conte ricevette molte critiche per aver puntato tanto sui banchi a rotelle, costati una fortuna.

" Bisogna fare di tutto per garantire la scuola in presenza ", afferma la rappresentante del Movimento 5Stelle, che ai tempi, tuttavia, fu la prima a parlare di didattica a distanza. "In Francia per un positivo si fanno tre test a tutti nei giorni successivi, test gratuiti in farmacia. Da noi si è deciso il contrario: visto che non siamo in grado di fare il tracciamento, diminuiamo per norma i test ", aggiunge.

Insomma, per la Azzolina il governo attuale non ha fatto abbastanza. "Dov' è il piano del generale Figliuolo per un maxi-screening degli studenti prima del rientro a gennaio? I dati semplicemente mancano. Da mesi non sappiamo quanti sono i contagi in ambito scolastico" , afferma Azzolina. Con la decisione di mandare in Dad gli studenti delle superiori non vaccinati, intanto, si rischia, a suo dire, di sfociare nel fenomeno della discriminazione. "Non si fanno differenze tra i ragazzi né tanto più sulla base di decisioni che prendono le famiglie. La scuola deve rimanere luogo di inclusione" , è il duro affondo dell'ex ministro, che aggiunge: "La priorità alla scuola la dai in un modo solo: mettendoci i soldi. Altrimenti sono solo parole".