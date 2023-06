Azzurri compatti su Tajani presidente. E nei sondaggi ora superano la Lega

Unità, dialogo, mobilitazione. Sono queste le parole d'ordine che segnano il tentativo di Forza Italia di iniziare il suo nuovo cammino. Dopo la conferenza stampa della scorsa settimana, Forza Italia muove i suoi primi passo lungo la road map già annunciata dai massimi dirigenti azzurri. Alla Camera Antonio Tajani, insieme ai capigruppo Licia Ronzulli, Paolo Barelli e Fulvio Martusciello, convocano deputati, senatori, europarlamentari e presidenti di Regione di Forza Italia. Una riunione plenaria, la prima senza Silvio Berlusconi, in cui le varie anime del partito siglano un accordo di fatto per portare avanti i valori e le battaglie del fondatore in un clima di armonia e coesione. Tutti attorno ad Antonio Tajani, dunque, fino alle Europee.

«L'orientamento è di andare in tempi rapidi verso la nomina del presidente che dovrà condurre il partito al congresso nazionale, che si terrà il prossimo anno, vediamo se prima o dopo le Europee. Riuniremo di nuovo i gruppi parlamentari tra una decina di giorni per incominciare a lavorare sul documento politico per il consiglio nazionale. Insieme i presidenti di Regione e i presidenti dei gruppi elaboreranno una proposta che poi manderemo a tutti i consiglieri nazionali per esaminarla e poi approvarla» spiega il coordinatore.

«Il sentimento è di grande unità, di voglia di lavorare assieme, può esserci qualche differenza di idee, ma in questo momento siamo tutti chiamati a lavorare per raggiungere l'obiettivo. Intanto vincere il Molise, le amministrative, poi prepararci per le europee. Ci aspetta una stagione di grande mobilitazione, cominciamo sabato e domenica il tesseramento» aggiunge Tajani.

Il ministro degli Esteri invita i responsabili dei territori a «coinvolgere tutti», a perseguire un dialogo costruttivo, chiede di rafforzare l'identità profonda che viene dall'appartenenza alla famiglia dei Popolari Europei. «In questa fase in preparazione delle Europee dobbiamo essere fortemente protagonisti e ottimizzare l'ultimo regalo che il nostro presidente ci ha fatto, il balzo in avanti nei sondaggi, e trasformarlo in consenso consolidato». Un'onda emotiva che continua a resistere. L'ultimo sondaggio per Porta a Porta di Noto Sondaggi conferma Fratelli d'Italia come primo partito italiano con il 28%. Il Pd perde mezzo punto, fermandosi al 20%. In terza posizione il M5S (16%). Forza Italia tocca il 10% seguita dalla Lega al 9,5%.

Nel corso dell'incontro Lucia Ronzulli prende la parola e annuncia il suo sostegno a Tajani. «Oggi è il momento di unire e non certo di dividersi, perché dobbiamo essere come una falange romana. Dobbiamo unire le nostre forze, marciare tutti insieme nella stessa direzione. Però, non dobbiamo dimenticare che ognuno di noi qui dentro ha una sua storia. Faccio solo due nomi, per non fare torto a nessuno: Rita Dalla Chiesa e Stefania Craxi. Antonio sa bene, lo abbiamo imparato stando a lungo a fianco del presidente Berlusconi, che la sensibilità necessaria per indicare una linea politica è qualcosa che si costruisce negli anni, non si improvvisa. Non a caso questa responsabilità ora spetta a lui. In una fase così delicata, chi non ha ancora maturato questa esperienza, non può pensare autonomamente di indicare a tutti il tragitto». E anche Alessandro Cattaneo conferma che «nell'assemblea tutti gli esponenti dei gruppi unanimemente hanno indicato la figura di Antonio Tajani come la più adeguata».

Poco dopo si tiene anche una riunione lampo del comitato di presidenza chiamato a fissare la convocazione del consiglio nazionale per il 15 luglio e il passaggio del testimone come tesoriere da Alfredo Messina a Fabio Roscioli. Messina aveva già comunicato al Cavaliere l'intenzione di voler fare un passo indietro. Su volontà dello stesso Berlusconi entrerà a far parte del comitato politico.