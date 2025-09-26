Gli azzurri in conclave: nuovo Manifesto e Pantheon con Ratzinger e D'Acquisto

Antonio Tajani ridisegna Forza Italia e spinge Fulvio Martusciello verso la candidatura per la presidenza della Regione Campania. Si apre oggi a Telese Terme, in provincia di Benevento (Campania), terra fino a qualche anno tempio di Clemente Mastella, la tre giorni azzurra che dovrà indicare la traiettoria alla nuova Forza Italia. Il momento clou domenica con il lancio del Manifesto della Libertà che sarà accompagnato dal nuovo Pantheon con l'individuazione di alcuni grandi personaggi della storia che rappresentano un punto di riferimento di Fi. "Sarà un evento identitario - spiega Tajani - dal punto di vista culturale e politico, per rafforzare il nostro ruolo e far capire che siamo una forza politica che ha una identità cristiana, liberale, riformista, garantista, atlantista, europeista. Per far capire che siamo si alleati di Fratelli d'Italia e della Lega, ma siamo diversi e abbiamo una nostra identità e una nostra storia". Chi ci sarà nel uovo Pantheon? "Ovviamente il fondatore Silvio Berlusconi, e con lui ci saranno, solo per citare le principali figure di riferimento, De Gasperi (foto sotto), Adenauer, Schuman. Ci saranno Salvo D'Acquisto (foto a sinistra), Carlo Alberto Dalla Chiesa, Rocco Chinnici. Ma anche Gaetano e Antonio Martino, Luigi Einaudi. Ci saranno figure come Padre Pio, Giovanni Paolo II, Papa Ratzinger (foto a destra) e Don Giussani. E ancora, Dante Alighieri, Ulisse e Penelope. E con loro tanti altri come Margaret Thatcher (foto qui sotto), Ronald Reagan, Benedetto Croce e Rocco Chinnici". A fare gli onori di casa saranno il segretario regionale, l'europarlamentare Fulvio Martusciello e il parlamentare beneventano Francesco Maria Rubano. Alla manifestazione prenderanno parte tutti i ministri di Fi e i ministri dell'Interno e del Lavoro, Matteo Piantedosi e Marina Calderone, attesi per oggi. Panel sul futuro dell'Europa con il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il leader del Ppe Manfred Weber, oltre a Mogol e Gigi Finizio. In caso di maltempo, i numerosi incontri in calendario si svolgeranno presso il Grand Hotel Telese, quartier generale degli organizzatori. Si chiude domenica con le conclusioni affidate al ministro Tajani. Sabato spazio per i tifosi napoletani con l'intervista al presidente Aurelio De Laurentiis. "A Telese presentiamo il nostro nuovo manifesto politico: nasce Forza Italia 5.0. La libertà è nel nostro Dna e nell'orizzonte che ci diamo.

In un mondo segnato da guerre, autoritarismi e rischi tecnologici come l'intelligenza artificiale, noi facciamo ancora una volta i berlusconiani: anticipiamo i tempi, trasformiamo le difficoltà in opportunità e teniamo la persona al centro", ricorda la vicesegretaria di Forza Italia, Deborah Bergamini, in un'intervista al quotidiano Libero.