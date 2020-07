Assalto giallorosso in Aula contro Salvini. Casellati: "Serve rispetto"

Clima teso a Palazzo Madama dopo l’informativa urgente del premier Giuseppe Conte che è intervenuto in Senato per ragguagliare il Parlamento in seguito dell’accordo sul Recovery Fund siglato a Bruxelles nelle scorse ore. Fin dal suo arrivo nell’emiciclo, si è avvertita una certa tensione: quando l’inquilino di Palazzo Chigi ha messo piede in Aula, la sua maggioranza giallorosso lo ha accolto con un’ovazione, mentre dai banchi dell’opposizione si è levato il coro: "Buffoni! Buffoni!". Al termine del discorso del presidente del Consiglio è stato lasciato spazio al dibattito, ma quando ha preso parola Matteo Salvini, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno pensato bene di interromperlo, impedendogli di parlare.

Il capo politico della Lega ha preso parola qualche minuto dopo l’intervento di Matteo Renzi – che ha portato a termine il proprio discorso senza problemi – ma a differenza dell’ex rottamatore, il segretario del Carroccio, è stato ostacolato. La contestazione della maggioranza ha stizzito anche la presidente di Palazzo Madama Elisabetta Casellati, che ha dovuto richiamare all’ordine numerosi senatori, suonando più e più volte la campanella a mo' di richiamo. (guarda il video)

"Nessuno è stato interrotto e abbiamo ascoltato tutti" , l’intervento dell’esponente di Forza Italia, che ha poi aggiunto: "Questo è il luogo del confronto e del dibattito: vorrei che ci fosse silenzio. Invito tutti al rispetto ognuno dice quello che vuole; finalmente in Parlamento ci possiamo confrontare e non è possibile che qui non ci si possa esprimere, non è possibile!" .

Nonostante il richiamo di Casellati, dagli scranni dei giallorossi qualcuno è andato avanti a mugugnare, ostacolando il leader del Carroccio. La contestazione protratta ha fatto sbottare nuovamente Casellati, che ha invitato il senatore a rivolgersi direttamente a lei. Dunque, ha tuonato: "Non è possibile che non si possa esprimere il proprio pensiero. Adesso basta!" .