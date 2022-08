Baldelli (Fi): "Votare anche il 26 settembre"

Simone Baldelli, deputato di Forza Italia, ha dato seguito alla proposta del coordinatore unico di Forza Italia Antonio Tajani, che qualche giorno fa aveva posto sul tavolo la questione del voto spalmato in due giorni, ossia domenica 25 e lunedì 26 settembre, per le elezioni politiche. Il parlamentare di Fi ha detto la sua a Montecitorio: «Ieri il coordinatore di Fi Antonio Tajani ha lanciato la proposta di estendere il voto anche nella giornata di lunedì 26 settembre. È una proposta che ha il nobile obiettivo di consentire al maggior numero di cittadini di poter esercitare il loro diritto di voto. Su questo non vi è alcuna controindicazione, quindi auspico che su questo non ci si divida». E ancora: «È una proposta di grande buon senso, che voglio lasciare ufficialmente agli atti di questa seduta e per la quale servirebbe un intervento normativo da parte del governo. Ricordi che la votazione in due giorni è stata disposta anche alle elezioni amministrative dello scorso anno», ha fatto presente il presidente dei deputati del partito guidato da Silvio Berlusconi. Adesso la palla passa all'esecutivo che dovrà decidere in materia. Al momento, è previsto che i cittadini italiani possano recarsi alle urne soltanto il prossimo 25 di settembre. «Votare in due giorni sarebbe più utile. C'è una campagna elettorale che si tiene per la prima volta in estate, si rientra dalle vacanze, dare la possibilità di votare anche il lunedì mattina mi pare una proposta ragionevole», aveva detto l'ex presidente del Parlamento europeo, spiegando le ragioni per cui sarebbe meglio votare in due giorni.