Ballottaggi, il centrodestra tiene Arezzo, il M5S vince a Matera

Il centrodestra tiene ad Arezzo, il M5S conquista il comune di Matera e, negli altri capoluoghi, si afferma o si conferma il centrosinistra. È questo l'esito dei ballottaggi delle amministrative che hanno visto un netto calo della partecipazione rispetto al primo turno. L'affluenza passa dal 67% al 50,6%.

A Bolzano il sindaco uscente, Renzo Caramaschi, che dal 2016 guida una giunta Svp-centrosinistra, si impone con il 57,2% sul candidato del centrodestra Roberto Zanin, fermo al 42,82%. In Lombardia, Mauro Gattinoni, candidato del centrosinistra, supera Peppino Ciresa di appena 31 voti e, con il 50, 03%, diventa il nuovo primo cittadino di Lecco anche se il centrodestra sembra intenzionato a chiedere il riconteggio delle schede. In Toscana, Alessandro Ghinelli del centrodestra si conferma sindaco di Arezzo col 54,6%, mentro lo sfidante di centrosinistra, Luciano Ralli si ferma al 45,4%. In Abruzzo, invece, si votava a Chieti dove viene ribaltato il risultato del primo turno e la vittoria va al candidato del centrosinistra Diego Ferrara che ottiene il 55,87% delle preferenze contro il 44% dell'ex parlamentare Fabrizio di Stefano, candidato leghista per la coalizione di centrodestra.

A Matera, capoluogo della Basilicata, il candidato grillino Domenico Bennardi con il 67,7% batte il leghista Rocco Sassone che si ferma al 32,2%. I grillini vengono, invece, sconfitti ad Andria, in Puglia, dove la candidata del centrosinistra Giovanna Bruno batte Michele Coratella 59 a 41. A Reggio Calabria il sindaco uscente del Pd, Giuseppe Falcomatà, vince con il 58% sullo sfidante di centrodestra Antonino Minicuci che prende il 42%. A Crotone il candidato civico dall'animo ambientalista, Vincenzo Voce, con il 66,45% stravince sullo sfidante di centrodestra Antonio Manica che non va oltre il 33,55%.

L'alleanza Pd-M5S nei comuni non capoluoghi di provincia

Tra i comuni non capoluogo di provincia va segnalato Pomigliano d'Arco, paese d'origine di Luigi Di Maio che negli ultimi 10 anni è stato governato dal centrodestra e che, ora, ritorna al centrosinistra grazie all'accordo stretto tra Pd e M5S per sostenere Gianluca Del Mastro, vincitore del ballottaggio con il 67%. L'alleanza tra giallorossi risulta vittoriosa anche, a Cascina, paese tradizionalmente rosso che era stato espugnato cinque anni fa da Susanna Ceccardi, l'eurodeputata leghista che due settimane fa ha perso la sfida delle Regionali in Toscana contro il piddino Eugenio Giani.