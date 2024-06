Bardella attacca: "Mbappé rispetti il voto di chi non è straricco"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il candidato premier contro le star del calcio che hanno invitato a non votare per il Rassemblement national. Jordan Bardella, presidente del partito Rn di Marine Le Pen, aspirante primo ministro, ha commentato duramente ieri le parole del capitano della nazionale francese Kylian Mbappè e del suo compagno di squadra Marcus Thuram. «Ho molto rispetto per i nostri calciatori, siano essi Marcus Thuram o Kylian Mbappè, che sono icone del calcio e icone della gioventù. Ma bisogna rispettare i francesi, bisogna rispettare il voto di tutti», ha detto Bardella parlando a CNews Tv. Il leader dell'ultradestra si è spinto a considerazioni ancora più velenose, citando la ricchezza dei due campioni: «Quando hai la fortuna di avere uno stipendio molto, molto alto, quando sei multimilionario, allora mi vergogno un po' nel vedere questi atleti dare lezioni a gente che non riesce più ad arrivare a fine mese, che non si sente più sicura, che non ha la possibilità di vivere in quartieri iperprotetti dagli agenti di sicurezza».

Bardella ha invitato gli elettori ieri a votare Rn perché «per agire ho bisogno di una maggioranza assoluta alle elezioni legislative» del 30 giugno e del 7 luglio. «Se saremo in una situazione di maggioranza relativa, il primo ministro non potrà agire», ha aggiunto il 28enne ai microfoni di CNews ed Europe 1, consapevole del rischio di un Parlamento incapace di prendere decisioni senza numeri importanti. Alle elezioni legislative del 30 giugno e del 7 luglio bisognerà eleggere i 577 deputati dell'Assemblea nazionale, la Camera bassa del Parlamento francese. Per ottenere la maggioranza assoluta è necessario ottenere 289 seggi.

A sinistra, intanto, il secondo sindacato francese, la Cgt, con una decisione inconsueta, ha

esplicitamente invitato a votare per il Nuovo Fronte Popolare (l'alleanza di Socialisti, Comunisti, Verdi e Insoumis), considerando «la gravità della situazione», il rischio cioè dell'arrivo dell'estrema destra al potere.