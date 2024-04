Bardi ora vede la vittoria. L'affluenza è al minimo

A urne aperte, come al solito, a fare notizia è l'affluenza. In Basilicata si registra un calo abbastanza deciso rispetto alle regionali del 2019. Una tendenza che si accentua, durante la prima giornata di voto. Nel mezzo una polemica sul «santino» di un candidato che avrebbe fatto capolino in un seggio, tra i caffè e le brioches per la colazione. E quindi un piccolo giallo sulla mancata foto di rito con la scheda in mano del candidato del centrodestra Vito Bardi. Per il resto, la giornata si trascina avanti stancamente. Con i bookmakers che sono divisi solo su un punto: il distacco che separerà il favorito Bardi da Piero Marrese, aspirante governatore del campo largo, la cui candidatura è arrivata al fotofinish, dopo una trattativa estenuante tra Pd e Cinque Stelle e una serie di nomi bruciati. A mezzogiorno l'affluenza segnava meno quattro punti percentuali rispetto alla competizione di cinque anni fa. 9,12% contro 13,31% del 2019. Nella precedente tornata elettorale il voto si svolgeva nella sola giornata di domenica.

Il dato comunque è significativo. Soprattutto se si guarda quello delle 19. Dodici punti in meno nel confronto con cinque anni fa. Dal 39,73% del 2019 al 27,56% di ieri. E alle 23 (dato parziale) il dato era ancora al 37,8%. Partecipazione in calo, sicuramente condizionata anche dal percorso con cui si è arrivati alle Regionali. Con il centrosinistra che soltanto all'ultimo minuto è riuscito a trovare una quadra tra Pd e M5s. Ma soprattutto con Azione e Italia Viva che invece hanno deciso di appoggiare il centrodestra del governatore uscente Vito Bardi. Il tutto in un contesto in cui la telenovela lucana del campo largo ha fatto discutere tutta Italia, facendo precipitare ai minimi termini il rapporto tra Giuseppe Conte e Elly Schlein. Una rottura cominciata in Basilicata e deflagrata con le inchieste in Puglia.

Da qui la sensazione di una vittoria del centrodestra. «Amo sempre dire che è facile fare le rivoluzioni ma il cambiamento ha bisogno di coraggio e soprattutto tempo. Buon voto a tutte e tutti», scrive Bardi sui social, condividendo una foto e una frase del magistrato Paolo Borsellino. «Il cambiamento inizia da noi», risponde Marrese con una foto mentre vota nel suo seggio. Il governatore uscente, invece, dovrebbe votare oggi. «Bravo Marrese, al seggio con il sorriso. Ma Bardi ha votato?», scrive il deputato del Pd Enzo Amendola. Mentre Basilicata Casa Comune, lista civica di centrosinistra guidata dall'imprenditore Angelo Chiorazzo, in una nota fa sapere che in un contenitore con dei dolci per la colazione portato in un seggio era stato incollato un «santino» di un candidato di Azione. «Atto illegale», denunciano i chiorazziani. Mentre nel Pd si attaccano all'affluenza leggermente più alta nel materano, circostanza che potrebbe favorire Marrese, presidente della provincia di Matera.

Ma sembra poco per il ribaltone.