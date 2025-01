Base militare e app: quei fili che uniscono Shamsud e Matthew

Ascolta ora 00:00 00:00

Congedato con onore dall'esercito Usa dopo dieci anni di servizio, due ex mogli, tre figli, la conversione e la radicalizzazione con l'Isis. Con il passare delle ore emergono nuovi dettagli sulla vita di Shamsud-Din Jabbar, il 42enne terrorista di New Orleans. Nel suo periodo con l'Us Army, dal 2006 al 2015, è anche stato inviato in Afghanistan (nel 2009, per 11 mesi), raggiungendo il grado di sergente maggiore. In un video YouTube di alcuni anni fa in cui parla positivamente delle sue competenze nel settore immobiliare, afferma di essere nato e cresciuto a Beaumont, in Texas, e di aver prestato servizio nell'esercito come specialista delle risorse umane e in tecnologia informatica, materia quest'ultima in cui si era laureato alla Georgia State University. L'Fbi ha riferito che in cinque video registrati mentre guidava da Houston a New Orleans, Jabbar ha spiegato che in origine aveva «pianificato di fare del male alla sua famiglia e ai suoi amici, ma era preoccupato che i titoli dei giornali non si sarebbero concentrati sulla guerra tra credenti e miscredenti». Voleva riunire la sua famiglia per una «festa» con l'intenzione di ucciderli, come hanno precisato due funzionari ai media Usa, poi ha cambiato i suoi piani e si è unito all'Isis prima dell'estate. Il 24enne Abdur Jabbar, fratello dell'attentatore, lo ha descritto al New York Times come «un vero tesoro, un bravo ragazzo, un amico, molto intelligente, premuroso». Precisando poi che si è convertito all'Islam in giovane età, «ma ciò che ha fatto non rappresenta l'Islam. Questa è più una forma di radicalizzazione, non religione». Il 42enne è stato sposato due volte e Dwayne Marsh, nuovo marito della sua prima moglie Nakedra Charrlle, ha riferito al Nyt che negli ultimi mesi si era comportato in modo strano, «era pazzo». Per questo con la moglie avevano smesso di permettere alle figlie di trascorrere del tempo con lui. Come ha riferito il New York Post Jabbar, sullo sfondo della rovina finanziaria in seguito ai due divorzi, viveva in un fatiscente parco per roulotte con pecore, capre e polli che vagano nel cortile in un sobborgo di Houston a pochi isolati da una moschea che ospita per lo più immigrati musulmani. Ed è un militare dell'esercito Usa anche l'uomo sospettato di aver fatto esplodere il pick-up Tesla fuori dal Trump hotel a Las Vegas: il 37enne Matthew Alan Livelsberger, di Colorado Springs, forse si è suicidato prima dell'esplosione (aveva, novità di ieri, una ferita d'arma da fuoco in testa). Le autorità stanno indagando su un possibile collegamento tra lui e Jabbar, anche se per ora l'Fbi non ha trovato «nessun legame definitivo» tra i due casi. Livelsberger era in servizio attivo con l'Us Army in Germania, ma ora era in licenza in Colorado, e un parente ha riferito che la moglie non aveva sue notizie da diversi giorni. Il 37enne e il terrorista di New Orleans, secondo quanto riportano i media americani, hanno prestato servizio nella stessa base militare, a Fort Bragg, e sono anche stati inviati in Afghanistan nello stesso periodo. Inoltre, hanno noleggiato i due veicoli tramite la medesima società di car sharing, Turo. Secondo il suo profilo Linkedin, Livelsberger ha trascorso 18 dei suoi 19 anni di carriera nell'esercito con le Forze Speciali.

Si ritiene che si sia unito ai Berretti Verdi come specialista delle comunicazioni nel gennaio 2006, prima di diventare responsabile delle operazioni e sergente di squadra nel febbraio 2023. Il suo ruolo più recente, da novembre 2024, era di Remote and Autonomous Systems Manager per l'esercito.