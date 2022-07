"Ora basta". Renzi smonta la "caccia al fascista" contro la Meloni

Non appena in Italia avanza l'ipotesi concreta di un nuovo governo di centrodestra, frutto di un parlamento che non è a maggioranza sinistra, la sinistra fa suonare le sirene dell'allarme fascismo. Quasi un'ossessione per la sinistra, fomentata dalla stampa amica che tenta di screditare in tutti i modi possibili gli avversari. D'altronde, ormai è noto che da quelle parti tutto ciò che non rientra nella loro logica di pensiero viene inquadrato come "fascista" e lo dimostra la macchina del fango che è partita in questi giorni contro la coalizione guidata da Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. A smontare queste fantasiose ricostruzioni è sceso in campo perfino Matteo Renzi.

In questo particolare momento, è Giorgia Meloni a essere nel mirino. E non è certo un caso. Fratelli d'Italia è il partito che, stando a quanto emerge dai sondaggi, ha il consenso più alto. Un affronto insopportabile per la sinistra, che ha scatenato i suoi mastini per condurre una campagna di delegittimazione contro Giorgia Meloni, partita niente meno che dagli Stati uniti. Certa stampa straniera ha iniziato a instillare il dubbio che un governo a guida centrodestra potrebbe spostare l'asse dell'Italia fuori dall'Europa, verso Putin, in direzione di una deriva autoritaria. A far da sponda al New York Times o al Financial Times è stato la Repubblica, che ha rilanciato le parole degli americani per agevolarne la conoscenza per gli italiani. Come a dire: "Se lo dicono loro, chi siamo noi per smentirli".

Ma la Repubblica ci ha messo anche di suo in un articolo dal titolo " Giorgia Meloni, il passato che non passa: l'ombra nera mai fugata ". Qui, si trova il "capolavoro" di una sinistra senza argomenti che prova a sminuire l'avversario trasformandolo in un "mostro" a uso e consumo dell'opinione popolare. " [...] Poi snocciola le sue priorità:'Mamma, merito, mare e marchio'. Tutto inizia con la 'm'. È il fattore 'M'. 'M' come Meloni. Ma anche 'M' come Mussolini. La declinazione dell'identità 'patriottica' 3.0 ", si legge su la Repubblica. E ora chi lo dice a Mattarella? Sarcastica la risposta di Giorgia Meloni: " La lettera M è fascista, chi ha il cognome che inizia per M si rifà a Mussolini. Oddio, è un casino. E adesso che facciamo con il ministro Messa o col presidente Mattarella? ".