La bordata di Bonomi alla politica: "Basta flirt coi No Vax"

" Basta rinvii, basta giochetti, basta veti. Basta davvero ". È perentorio il monito lanciato da Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, durante l'assemblea generale degli industriali.

" Occorre che le riforme siano fatte adesso - ha proseguito Bonomi - lo dico a chi flirta con i No Vax invece di pensare alla sicurezza di cittadini e lavoratori; a chi pensa che questo Governo sia a tempo, e dunque è sufficiente tergiversare, perchè poi le riforme si faranno quando governerà l'una o l'altra parte ". Il motivo di tanta urgenza lo spiega lo stesso numero uno di viale dell'Astronomia: " Il cronoprogramma delle riforme rischia di slittare. I ritardi mettono a rischio le prossime tranche di fondi europei. E soprattutto allontanano nel tempo ciò che più serve: che il Pnrr venga scaricato a terra, bene e al più presto ". Anche perché, conclude Bonomi, il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un'occasione unica, che non può essere sprecata: " Queste risorse non sono eterne, quindi una cosa è sicura: Confindustria si opporrà a tutti coloro che vorranno intralciare il processo delle riforme ".