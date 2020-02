Di Battista torna e detta la linea: M5S dovrà essere ambientalista e anti-liberista

Passata l'infernale ondata tra espulsioni, addii, frecciatine e accuse, nel Movimento 5 Stelle ora c'è una fase momentanea (e forse apparente) di tranquillità. Ma a circa 40 giorni dagli Stati generali i nodi sono tutt'alto che risolti, anche perché latentemente si stanno consumando diverse battaglie personali interne. A Torino bisognerà definire il nuovo volto pentastellato. Ormai è cosa nota che tra le ipotesi in campo vi è un imponente ritorno di Alessandro Di Battista. Stando a quanto appreso e riportato dal Corriere della Sera, starebbe prendendo quota l'idea di un ticket tra lo storico attivista e Chiara Appendino: lui sarebbe l'anima delle piazze; lei rappresenterebbe il volto del palazzo. Il tutto con Luigi Di Maio regista dell'operazione.

Tale scenario desta più di qualche dubbio e perplessità all'interno degli stessi grillini, considerando soprattutto la sentenza del caso Ream che pende sul sindaco di Torino, per cui la Procura ha chiesto una condanna di 14 mesi. L'imputazione è di falso e abuso. Poi c'è Roberto Fico che farà un richiamo alla collegialità, ma l'ala sinistra del M5S vorrebbe una volta per tutte collocarsi nel campo dei progressisti.

Il progetto di Di Battista

" Non interessano né poltrone, né incarichi dirigenziali ", assicurano i fedelissimi dell'ex deputato giallo. Dunque l'intento è di tornare protagonista, ma una condizione fondamentale sarà la garanzia di poter agire liberamente e in maniera autonoma sulla sua linea. Una linea che porta a un progetto di lungo respiro, con due punti cardine: l'ambientalismo e l'anti-liberismo. Strategie e idee che dovrebbero formare il nuovo Movimento 5 Stelle. Tornerà in Italia anche per aiutare l'amico Di Maio, con cui condivide l'estrema urgenza di fermare il piano targato Beppe Grillo: il comico genovese vorrebbe puntare a grandi alleanze con il Pd, mentre i due restano convinti che ci sia bisogno di tornare alle origini e dunque di non schierarsi necessariamente a destra o a sinistra.