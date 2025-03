"Bauking", andare in vacanza con gli animali non è più un problema

Ascolta ora 00:00 00:00

All'inizio di febbraio la cagnolina Puggy della senatrice Michaela Biancofiore è entrata per la prima volta al Senato dove dal 31 gennaio i parlamentari e i dipendenti sono autorizzati a portare esclusivamente negli uffici personali i propri animali. Puggy, la carlina di 12 anni, «è abituata a viaggiare in tutto il mondo, ha certificati anche internazionali ed è in regola ovviamente con tutte le vaccinazioni», spiega Biancofiore. Che da maggio renderà più facile anche per altri proprietari di animali portarli in viaggio. La presidente del gruppo di Civici d'Italia - Noi Moderati ha infatti creato una startup e una app per risolvere i problemi comuni ai cosiddetti «Pets Parents». Si chiama BauKing e consentirà di prenotare con un modello di e-commerce l'intero viaggio o la vacanza, dal volo alla crociera, dal treno all'albergo, dallo stabilimento balneare al ristorante, dai musei ai parchi a tema. «L'obiettivo è quello di trasformare il nostro mondo a misura di Pet, far cadere assurdi divieti e offrire in futuro tutti i servizi inerenti, dal poter scaricare i moduli obbligatori richiesti da certi Paesi di destinazione, ai servizi veterinari e di toelettature», spiega Biancofiore.

Lo sviluppo della piattaforma digitale è affidato all'ingegner Daniel Russo, patron della DNAFactory di Bacoli, e sostenuta da un gruppo di importanti soci, da Finanziaria Tosinvest, a Guido Damiani, da Francesco Zaccariello fondatore di Efarma all'immobiliarista Cristian Trio, ai fratelli Stefano, Giovanni e Alex Podini dell'omonima Holding di Bolzano. Il ceo di Bauking è l'ingegnere delle tlc Alberto De Simone, il cfo è Cristiano Tarulli e la sede operativa è nell'acceleratore Noitechpark di Bolzano, città natale della Biancofiore. Stanno arrivando altri investitori di peso dopo che è già stato chiuso il primo seed round con una raccolta di circa 1 milione di euro. «Quando si ha un cane o un gatto o un qualsiasi animale domestico e non lo si vuole lasciare a casa con parenti o estranei, le difficoltà maggiori che si incontrano sono soprattutto i trasporti aerei. Molte compagnie aeree, non intercettando ancora l'esplosione del Pet Tourism nel mondo, ammettono in cabina i quattro zampe solo fino a 8 chili, anche se di razza piccola e con un trasportino obbligatorio da alloggiare sotto il sedile, come se fosse un bagaglio a mano. Gli animali domestici per viaggiare hanno l'obbligo di un passaporto, allora perché non si può acquistare un posto per loro? Quali alberghi permettono l'accesso agli animali e in quali modalità? Il cane può accedere alla spiaggia? È attrezzata per loro? Quali sono i bar, i cinema, i ristoranti, i musei, i teatri che ne permettono l'accesso? Con Bauking abbiamo una risposta per tutte queste domande con un semplice clic», assicura Biancofiore. «Non siamo un tour operator e nemmeno un'agenzia viaggi, siamo un e-commerce che vende un servizio a richiesta e scelta dell'utente, come i più noti portali del settore, solo che il nostro consumatore-tipo ha quattro zampe e non due.

Partiamo dalla scelta del mezzo di trasporto perché l'animale deve viaggiare con il massimo comfort e dignità, non è un caso se stanno nascendo nel mondo molte compagnie aeree completamente dedicate. Una volta a destinazione, garantiremo una vacanza perfetta».