Bazooka anti coronavirus: ecco le proposte economiche di FdI all'Ue

Un bazooka anti-coronavirus. È quanto invoca Fratelli d'Italia, che chiede all'Unione Europa di prendere in considerazione le proposte a sostegno dell'economia continentale, contenute nella risoluzione firmata da Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini e Raffaele Stancanelli.

Nel presentare la lista di contro-mosse per affrontare l'emergenza economica provocata dal coronavirus, gli esponenti meloniani dichiarano: "Facendo seguito a quanto illustrato dai Capigruppo di Camera e Senato al Presidente Conte nella riunione di ieri sera, la delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo ha depositato una proposta di risoluzione contenente la richiesta alla Commissione Europea di adottare alcune misure urgenti per sostenere l'economia" .

Il bazooka anti-coronavirus di FdI

Dunque, ecco l'elenco dei provvedimenti richiesti dal partito di Giorgia Meloni un imponente piano per il rilancio degli investimenti pubblici negli Stati membri maggiormente colpiti dal coronavirus anche tramite il finanziamento della Banca Europea degli Investimenti; lo scorporo delle spese per investimenti e quelle per fronteggiare l'emergenza dal calcolo dal rapporto Deficit/Pil; la possibilità per gli Stati membri di destinare una parte dei fondi europei 2014/2020, non ancora spesi, all'emergenza coronavirus senza necessità di cofinanziamento nazionale.

E non è finita qui. Infatti, è richiesto anche il coordinamento da parte della Commissione al fine di adottare procedure comuni e non discriminatorie relative al blocco dei voli e all'applicazione dello "sconsiglio" nei confronti degli Stati membri e delle regioni colpite dal coronavirus; la sospensione fino ad un anno dell'applicazione delle definizioni di "default" per l'individuazione di crediti scaduti e la revisione della tempistica degli accantonamenti automatici a fronte dei crediti deteriorati.