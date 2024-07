Benda, slogan e ovazioni. Trump esalta il suo popolo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il piglio è quello di sempre, ma lo sguardo tradisce una leggera commozione, e i segni sul volto raccontano l'elaborazione dello scampato pericolo. Donald Trump compare a sorpresa, con una vistosa benda all'orecchio destro, nella serata inaugurale della Convention di Milwaukee, la prima uscita dopo l'attentato di sabato in Pennsylvania, e riceve una lunga ovazione dal popolo repubblicano. Prima di sedersi nel palco di famiglia con i figli Eric, Donald Jr, Tiffany (assenti invece Ivanka e la moglie Melania) e il neo candidato vice JD Vance, il tycoon alza il pugno in segno di vittoria, intona «Usa, Usa» insieme all'arena, letteralmente in delirio per la sua apparizione, e dice ripetutamente «grazie». La folla urla anche «fight, fight», «combattere, combattere», come lui dopo l'attacco, e cerca di esprimere tutto il suo sostegno all'ex presidente, visibilmente emozionato. La kermesse in Wisconsin raduna oltre 50mila persone, inclusi 2.400 delegati Gop, e il programma non è cambiato dopo i fatti di Butler.

Ma la tensione rimane alta, tanto che ieri un uomo armato di coltelli è stato ucciso dalla polizia nei pressi del Fiserv Forum. Come riportano i media Usa la sparatoria è avvenuta appena fuori dal perimetro di sicurezza dell'evento, e il morto sarebbe un ventenne afroamericano, che viveva in un accampamento di tende. «I democratici vogliono imbrogliare alle elezioni e lo faranno», afferma Trump in un video messaggio trasmesso alla Convention, incoraggiando i suoi sostenitori «a votare come vogliono, anche per posta». Alla seconda giornata - con il tema immigrazione e crimine, Make America Safe Again - sul palco si sono alternati alcuni big del partito, a partire dall'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley, la maggiore avversaria del tycoon alle primarie, che inizialmente non era neppure stata invitata. Dopo l'attentato tuttavia le è stato proposto non solo di partecipare, ma anche di parlare, e lei ha accettato. Poi ci sono il governatore della Florida Ron De Santis, altro ex rivale di Trump, lo speaker della Camera Mike Johnson, il senatore Marco Rubio (che era tra i papabili vice dell'ex presidente), Lara Trump, moglie di Eric e co-presidente del Partito repubblicano, la controversa candidata al Senato per l'Arizona, Kari Lake, e la governatrice dell'Arkansas Sarah Huckabee Sanders, già portavoce della Casa Bianca nel primo mandato Trump. Oggi, invece, sarà il turno di Vance.

Intanto, The Donald mette a segno un altro successo incassando il sostegno di Elon Musk, e il suo impegno a donare 45 milioni di dollari al mese ad un super comitato elettorale per il candidato repubblicano. Musk loda The Donald per la sua «eccellente decisione» di nominare Vance come vice, e come spiega il Wsj, a partire dal mese di luglio verserà il suo contributo ad America Pac, dove stanno già arrivando i finanziamenti di altri nomi eccellenti, dal co-fondatore di Palantir Technologies Joe Lonsdale ai gemelli Winklevoss, gli storici nemici di Mark Zuckerberg. Fra gli obiettivi del comitato c'è quello di convincere gli elettori a votare in anticipo, soprattutto negli Stati in bilico. La cifra impegnata del patron di Tesla è astronomica, considerato che finora la maggiore donazione effettuata a Usa 2024 è quella da 50 milioni a un Pac che appoggia Trump da parte del pronipote del banchiere Thomas Mellon. Sulla sua piattaforma social il miliardario che ha lasciato la liberal California per trasferirsi nel repubblicano Texas difende a spada tratta The Donald, incurante dei possibili effetti. Appoggiando un candidato, Musk ha infatti infranto la tradizione di neutralità degli altri social, sollevando anche dubbi su come gli oppositori del tycoon saranno trattati su X.

Intanto è già arrivato il duro commento della campagna di Biden: «Miliardari arroganti che pensano solo a se stessi non sono quello che l'America vuole o di cui ha bisogno. Elon sa che Trump è un'idiota e svenderà il Paese».