Berlusconi avverte il premier: "Leali ma niente sconti sul fisco"

Niente sconti sul fisco al governo Draghi. Silvio Berlusconi scrive una lettera ai dirigenti del suo partito e annuncia la convocazione degli Stati generali del partito in programma a Roma i prossimi 8 e 9 aprile all'Hotel Parco dei Principi. Un messaggio in cui il presidente di Forza Italia definisce le priorità del partito azzurro: un solido ancoraggio al centrodestra, lo spirito di responsabilità nel sostenere il governo, ma anche la volontà di rilanciare pienamente l'identità di Forza Italia partendo dalle proposte fiscali sulle quali si attendono segnali concreti dall'esecutivo.

L'appuntamento di aprile rappresenterà per Silvio Berlusconi non tanto un ritorno sulle scena politica, da cui non si è mai allontanato, quanto un recupero di una dimensione più fisica nel rapporto con il partito visto che un suo vero e proprio intervento da un palco mancava dall'autunno pre-Covid. E in questa due giorni il cui programma è in definizione il Cavaliere tornerà a prendersi pienamente la scena. L'intenzione è di creare veri e propri tavoli tematici anche con i rappresentanti delle categorie che si incroceranno poi con il lavoro dei dipartimenti, così da far percepire all'esterno la capacità di ascolto, sintesi e proposta di Forza Italia e la volontà di recuperare la rappresentanza delle forze produttive.

«Abbiamo un anno di tempo per prepararci alle Politiche. Sosteniamo lealmente, ma non in modo acritico, il governo Draghi: in un momento così delicato il Paese ha bisogno di stabilità e noi siamo pronti a farcene carico, con lo stesso spirito di responsabilità con il quale abbiamo chiesto per primi di dare vita a un governo di emergenza e di unità nazionale. Questo non significa naturalmente rinunciare, in una corretta dinamica parlamentare, ai temi che ci caratterizzano a cominciare da quello fiscale» scrive Berlusconi.

La convinzione dell'ex premier - che oggi a Villa Gernetto ospiterà una grande festa con amici e parenti per celebrare il legame sentimentale con la parlamentare Marta Fascina - è che l'attualità politica di Forza Italia sia testimoniata da scelte sempre coerenti compiute nel tempo e che il ruolo del partito azzurro sia determinante per governare davvero il Paese. «Un centrodestra che si candida a guidare la Nazione non può prescindere da quello che noi rappresentiamo: un centro moderato, liberale e cristiano, credibile in Europa e nel mondo, in una stagione di così gravi tensioni internazionali. Anzi, per vincere e governare, è necessario che sia Forza Italia a esercitare una funzione trainante. Forza Italia sarà determinante per la vittoria del centro-destra, sia sul piano dei numeri - senza di noi non sarebbe possibile vincere le elezioni - sia soprattutto sul piano delle idee e dei contenuti». All'Hotel Parco dei Principi «ci confronteremo con le categorie produttive del Paese, per proporre le nostre idee e raccogliere quelle che ci vengono dalla società civile più vicina a noi. Sarà un'occasione per ritrovarci finalmente in presenza, dopo le limitazioni imposte dal Covid, un'occasione per rilanciare le nostre idee, i nostri programmi, i nostri valori».