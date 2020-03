Berlusconi bacchetta il governo: "È in ritardo, Conte ci ascolti"

" Le scelte effettuate dal governo, magari in ritardo, erano in gran parte obbligate. Ma il problema è più generale ". Così Silvio Berlusconi commenta le azioni del governo giallorosso, a cui però non ha risparmiato critiche: un Paese come l'Italia deve essere governato da " persone con esperienza, con competenza, con un passato adeguato " ed è proprio questo che manca. Ora però bisogna lavorare per sostenere imprese e lavoro: a tal fine Forza Italia si è detta fin da subito disponibile per apportare " esperienza e competenza ". Nella tardo pomeriggio di ieri Giuseppe Conte si è presentato in Parlamento e ha annunciato nuovi interventi a tutela del mondo delle imprese: il Cav ha sottolineato la necessità di " immettere liquidità sui mercati ", ma al momento si è ancora fermi ai 25 miliardi messi in campo recentemente. Il premier ha assicurato che verranno aumentati, però " non ha indicato nulla di concreto ".

I forzisti hanno presentano numerose proposte che vanno dal blocco di ogni pagamento verso lo Stato per alcuni mesi alla sospensione degli affitti per le attività produttive e commerciali ferme con indennizzo adeguato per i proprietari, passando per l'immediato saldo dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese. Occorre agire come ha già fatto la Germania: " Lo Stato dia alle banche la garanzia sui crediti alle aziende. Spero che il governo finalmente ci ascolti ".

"Milano non è in ginocchio"

Nell'intervista rilasciata a La Stampa, l'ex presidente del Consiglio ha parlato dell'unità nazionale: in questo momento di crisi le polemiche politiche passano in secondo piano. Tutto ciò prende il nome di " collaborazione istituzionale ", che significa fare delle scelte " in modo condiviso " e non essere informati " di decisioni già prese, come è avvenuto finora ".