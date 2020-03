Coronavirus, Berlusconi dona 10 milioni per l'ospedale in Fiera

Un gesto d'oro con l'intento di aiutare la Lombardia in un momento così difficile, stressante e complicato: Silvio Berlusconi ha deciso di donare la somma di 10 milioni di euro alla Regione, martoriata dagli effetti che il Coronavirus sta producendo. In una nota diramata da Forza Italia si legge che tale cifra potrà risultare utile non solo per la realizzazione di un ospedale provvisorio in Fiera Milano per ospitare e curare i contagiati dal Covid-19, ma anche per eventuali ulteriori emergenze: " Silvio Berlusconi ha deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla Fiera di Milano (o, eventualmente, per altre emergenze) ".

Non posso, ancora una volta e dal profondo del cuore, non rivolgere un fervido e commosso ringraziamento agli eroi civili: abbiamo chiesto al governo di prevedere per loro un sostegno molto più elevato come ricompensa per il lavoro straordinario che stanno svolgendo. pic.twitter.com/zZcEUCYOoF — Silvio Berlusconi (@berlusconi) March 17, 2020

Guido Bertolaso ha voluto ringraziare il Cav per il contributo attraverso cui ha dimostrato ancora una volta " di amare la sua città e il suo Paese ". Un atto di generosità che " rappresenta al meglio il gioco di squadra che serve all'Italia ".

"Premio per gli eroi civili"

In mattinata l'ex presidente del Consiglio sui propri profili social ha postato una dedica a quelli che chiama " gli eroi civili ", che andrebbero ringraziati e premiati nella maniera migliore possibile: " Non posso, ancora una volta e dal profondo del cuore, non rivolgere un fervido e commosso ringraziamento agli eroi civili che dagli ospedali alla consegna della spesa sono impegnati in prima linea da Nord a Sud ". Al governo giallorosso è stato chiesto di " prevedere per loro un sostegno molto più elevato come ricompensa per il lavoro straordinario che stanno svolgendo ". L'impegno dei forzisti sarà quello di " premiare e onorare nella misura che meritano il loro quotidiano sacrificio ".

Intanto in giornata si attende il parere di Domenico Arcuri: il commissario per l'emergenza Coronavirus sarà chiamato a esprimersi sulla fattibilità del progetto che Attilio Fontana ha affidato a Guido Bertolaso. Il governatore della Regione Lombardia recentemente ha annunciato di aver trovato i medici mentre si fa fatica ad avere i ventilatori polmonari.