Berlusconi in campo per Orban: "Fidesz dia segnali positivi"

Un confronto " sui principali temi di politica italiana e internazionale ". Si è concluso in modo positivo l'incontro tra il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e il primo ministro ungherse, Viktor Orban, a palazzo Grazioli.

I due leader si sono soffermati soprattutto sul ruolo di Fidesz nel Partito Popolare Europeo (Ppe). " Berlusconi si è augurato che si possa trovare un punto di incontro tra le diverse posizioni: Forza Italia continuerà ad impegnarsi affinché Viktor Orban non lasci la famiglia del Partito Popolare Europeo e ha chiesto a Fidesz di inviare segnali positivi ", si legge in una nota diffusa alla fine dell'incontro.

Ieri il Partito Popolare Europeo " ha deciso di prolungare la sospensione di Fidesz" , il partito guidato dal premier Orban, dal Ppe stesso. " La futura relazione dipende dagli sviluppi in Ungheria: non ci possono essere compromessi sui valori europei e del Ppe ", aveva commentato su Twitter Siegfried Muresan, vicepresidente del Ppe ed eurodeputato. E così il leader di Forza Italia si è posto come mediatore. " Non ho ragioni di dubitare delle buone intenzioni di Berlusconi e altri colleghi. Alcuni dei nostri colleghi sono più tolleranti con Orban e Fidesz. Ok, posso accettarlo, ma non cambio la mia opinione ", aveva dichiarato il presidente del Ppe, Donald Tusk, al termine dell'assemblea politica a Bruxelles.

Dopo essere stato ricevuto dal presidente del Consiglio Conte e aver incontrato la leder di FdI Giorgia Meloni, Orban si è intrattenuto con Berlusconi a palazzo Grazioli. All'incontro erano presenti anche Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e vicepresidente del Ppe, e Valentino Valentini, responsabile per la Politica estera di Forza Italia.

Nel corso del pranzo, il presidente di FI e il primo ministro ungherese si " sono confrontati sui principali temi di politica italiana e internazionale - si legge in una nota-. Hanno parlato dell'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Coronavirus, della situazione dei Balcani in vista di un possibile allargamento dell'Unione europea e del contrasto al terrorismo internazionale alla luce degli ultimi attentati e del rischio di una forte ondata di immigrazione dalle coste del Nord Africa ". Poi la discussione sul ruolo di Fidesz nel Partito Popolare Europeo con Berlusconi che " si è augurato che si possa trovare un punto di incontro tra le diverse posizioni e ha chiesto a Fidesz di inviare segnali positivi ".

Dopo l'Assemblea politica a Bruxelles, il Ppe si riunirà di nuovo il 6 e il 7 febbraio a Salisburgo: il presidente Donald Tusk e i capi delegazione si incontreranno per coordinarsi e discutere le priorità del Partito popolare europeo.