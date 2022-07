Berlusconi: "Anche Giorgia Meloni può guidare il governo"

Chi era presente all’ultimo vertice del centrodestra convocato per preparare la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, ha descritto l’atmosfera che si respirava al termine dell’incontro. Volti distesi e sorridenti, a conferma che l’accordo tra i leader dei partiti che compongono lo schieramento politico è granitico. Il centrodestra viaggia compatto verso la prossima tornata elettorale e tutti i nodi sono stati sciolti, anche quello riguardante la premiership della coalizione. È stato, in particolare, Silvio Berlusconi a confermare il via libera dei partiti. Il Cavaliere ha rilasciato un’intervista al Quotidiano nazionale, in cui ha rivelato i retroscena della riunione.

“Il centrodestra – ha detto – esce unito, non sui posti ma sulle idee, sul programma, sui progetti per l'Italia e anche sui criteri per indicare il candidato premier” . Ed era proprio quest’ultimo punto a preoccupare i leader della coalizione. Dalle prime esternazioni sembrava non ci fosse unità d’intenti, ma il vertice dell’ultim’ora ha spazzato via ogni dubbio. Nessun veto su Giorgia Meloni presidente del consiglio in caso di vittoria e la decisione ha permesso agli intervenuti di continuare a ragionare in maniera serena sul programma da enunciare agli elettori italiani. “Meloni – ha spiegato Berlusconi – come Matteo Salvini, come tanti esponenti di Forza Italia e degli altri partiti della coalizione, ha tutte le carte in regola e l'autorevolezza per guidare un governo di alto profilo, credibile nel mondo, saldamente legato all'Europa e all'Occidente” .