Berlusconi: "Regionali sono avviso di sfratto al governo"

Vincere in Puglia, un territorio che ha contribuito alla nascita del centrodestra moderato, per consentire alla Regione di rilanciarsi dopo i disastri compiuti dalle passate amministrazioni rosse. È questo l’obiettivo annunciato da Silvio Berlusconi nel corso del suo intervento telefonico alla presentazione dei candidati a sostegno di Raffaele Fitto a Bari. "Sono contento di parlare con voi- ha affermato il leader di Forza Italia - perché la vostra è una Regione straordinaria per bellezza, storia, tradizioni, cultura, laboriosità della sua gente. Sono particolarmente legato alla Puglia. È una Regione che ha dato tanto politicamente al centrodestra, sin da quella coalizione ampia voluta da Pinuccio Tatarella. In 15 anni di sinistra, prima con Vendola poi con Emiliano, è tornata indietro, è stato distrutto tutto ciò che era stato costruito in una spirale di assistenzialismo, clientelismo, incapacità di spendere le risorse europee. In 15 anni di sinistra sono stati fatti danni incalcolabili ai pugliesi".

"Penso all'agricoltura, sulla Xylella è inammissibile che non sia stata individuata la ricetta giusta per sconfiggere il batterio, le risorse c'erano e non le hanno sapute spendere- ha dichiarato ancora Berlusconi - penso alla sanità: hanno chiuso 22 ospedali in questi 15 anni e 5 nuovi ospedali non sono ancora realizzati. Il rilancio deve passare dall'ammodernamento delle infrastrutture, per sostenere anche il turismo. Penso, poi, al capitolo lavoro: 20mila aziende hanno chiuso in Puglia. Ci sono ancora lavoratori non hanno percepito cassa integrazione e il 16% di pugliesi non ha un lavoro, la maggioranza riguarda giovani". "Una desertificazione- ha concluso - la Puglia è la regione con il reddito pro-capite più basso di Europa, 17esimo in Italia. È necessario un cambiamento".

Secondo il leader di Forza Italia, quello del 20 e il 21 settembre rappresenta un appuntamento importante che consentirà di modificare il quadro politico italiano. "I pugliesi- ha spiegato Berlusconi - daranno un avviso di sfratto al governo e alla maggioranza più a sinistra della storia della Repubblica". Un governo che, secondo il Cavaliere, non ha superato le sue contraddizioni: "L'Italia- ha spiegato- ha bisogno di altro: ha bisogno di una rivoluzione fiscale, burocratica e giudiziaria e solamente noi possiamo organizzare questa rivoluzione. Con Foza Italia garante sul piano dei contenuti. Mi impegnerò personalmente in questa campagna elettorale, in tutte le forme possibili"

L’ex premier ha, poi, sottolineato la differenza tra le due coalizioni: "Il centrodestra affronta queste elezioni Regionali unito, ovunque, mentre per l'alleanza di governo è la fine di un grande bluff". Per Berlusconi il voto, non solo in Puglia ma anche in tutte le altre 6 Regioni, dimostrerà che " il centrodestra è la maggioranza del Paese e in questa coalizione Forza Italia è l'anima con i suoi valori fondamentali".

Un'altra stoccata al governo il leader azzurro la lancia in merito alla gestione dell'emergenza sanitaria. Berlusconi, infatti, per sottolineare le incoerenze che ci sono tra sinistra e M5s, ha spiegato che nemmeno in questa occasione i giallorossi "sono riusciti a non dimostrare le loro contraddizioni senza cogliere la nostra disponibilità".

Il Cavaliere, poi, si è soffermato su Raffaele Fitto sottolineando che l’attuale candidato governatore del centrodestra è stato "un ottimo ministro del mio governo, un dirigente molto apprezzato di Forza Italia, un eccellente governatore della vostra Regione ed è la persona giusta per farla ripartire. Ha la competenza, l'autorevolezza, l'esperienza, che sono necessarie, ma soprattutto un profondo amore per la sua terra. È stato, senza dubbio, il migliore amministratore che la Puglia ha mai avuto e possa avere".